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Сдать ЕГЭ и выжить. Советы от педагога и психолога по подготовке к экзаменам

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Когда начать занятия, как распределить нагрузку и как школьникам и родителям пережить стресс и неудачу

"Не сдашь ЕГЭ – никуда не поступишь. Не поступишь – пойдешь дворником работать. На что жить будешь? Сиди, учи!" – так родители "готовят" своих детей к сдаче ЕГЭ. Обычный (несмотря на всю его значимость) экзамен стал ценнее, чем весь полученный в школьные годы опыт. Запуганные учителями, мамой и социумом школьники на самом деле не могут себе представить: а как это, не сдать ЕГЭ. И учат, учат, учат. Такой стресс не все взрослые выдерживают. Как правильно готовиться к экзаменам, как их пережить и быть готовым к провалу, в эфире радио "Эхо Москвы в Барнауле" рассказали психолог Екатерина Кабанченко и педагог Юлия Кабанченко. Если коротко, то говорили они вот о чем:

01:14 Когда правильно начинать подготовку к сдаче экзаменов. И за сколько месяцев – идеально. 

05:56 Как распределить время в течение дня, недели. Надо ли заниматься ежедневно или все можно отложить на выходные.

07:45 При любой учебе нужно вовремя отдыхать, посидеть в соцсетях, пообщаться с друзьями. 

08:44 Прыгаете в "последний вагон"? Как все успеть.

10:24 Как работать с большим объемом информации и как правильно учить.

13:50 Экзамен надо воспринимать как жизненный опыт, новую ступень. Как то, что заканчивается. Как то, после чего еще есть жизнь. Как объяснить это ребенку (главное – не стращать).

16:38 Если ты не сдашь, то станешь дворником (никогда так не говорите). 

18:51 Оценивайте возможности вашего ребенка трезво. Если вы были отличником, то он не обязан быть, как вы. 

20:00 Как понять, что ребенок устал. И что с этим делать, экзамен ведь совсем скоро. Признаки сильного напряжения, при которых уже надо идти к психологу.

25:09 Не сдал – поплачь. Или как пережить провал.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

24.02.2020 09:46
- гость -

А я бы посоветовал одно: отменить ЕГЭ и вернуться к экзаменам в прежней форме, когда наше образование было самым лучшем на планете.

24.02.2020 11:36
Сермяжная правда

Угу, Вы еще предложите и экзаменационные билеты с уровнем сложности образца года эдак 80-го, ржать всей страной над результатами.

24.02.2020 11:56
- гость -

Один способ сделать детей инвалидами.

24.02.2020 13:08
Учитель

При нынешнем уровне образовании, спасенье - грамотный репетитор.

24.02.2020 14:14
- гость -

При нынешнем уровне образовании, спасенье - социализм.

25.02.2020 09:34
- гость -


24.02.2020 09:46
- гость -

А я бы посоветовал одно: отменить ЕГЭ и вернуться к экзаменам в прежней форме, когда наше образование было самым лучшем на планете.


самым лучшем на планете.... Серьезно??? Заметно по Вам... ЛУЧШИМ!!!

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