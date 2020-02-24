Сдать ЕГЭ и выжить. Советы от педагога и психолога по подготовке к экзаменам

"Не сдашь ЕГЭ – никуда не поступишь. Не поступишь – пойдешь дворником работать. На что жить будешь? Сиди, учи!" – так родители "готовят" своих детей к сдаче ЕГЭ. Обычный (несмотря на всю его значимость) экзамен стал ценнее, чем весь полученный в школьные годы опыт. Запуганные учителями, мамой и социумом школьники на самом деле не могут себе представить: а как это, не сдать ЕГЭ. И учат, учат, учат. Такой стресс не все взрослые выдерживают. Как правильно готовиться к экзаменам, как их пережить и быть готовым к провалу, в эфире радио "Эхо Москвы в Барнауле" рассказали психолог Екатерина Кабанченко и педагог Юлия Кабанченко. Если коротко, то говорили они вот о чем:
01:14 Когда правильно начинать подготовку к сдаче экзаменов. И за сколько месяцев – идеально.
05:56 Как распределить время в течение дня, недели. Надо ли заниматься ежедневно или все можно отложить на выходные.
07:45 При любой учебе нужно вовремя отдыхать, посидеть в соцсетях, пообщаться с друзьями.
08:44 Прыгаете в "последний вагон"? Как все успеть.
10:24 Как работать с большим объемом информации и как правильно учить.
13:50 Экзамен надо воспринимать как жизненный опыт, новую ступень. Как то, что заканчивается. Как то, после чего еще есть жизнь. Как объяснить это ребенку (главное – не стращать).
16:38 Если ты не сдашь, то станешь дворником (никогда так не говорите).
18:51 Оценивайте возможности вашего ребенка трезво. Если вы были отличником, то он не обязан быть, как вы.
20:00 Как понять, что ребенок устал. И что с этим делать, экзамен ведь совсем скоро. Признаки сильного напряжения, при которых уже надо идти к психологу.
25:09 Не сдал – поплачь. Или как пережить провал.
Комментарии
А я бы посоветовал одно: отменить ЕГЭ и вернуться к экзаменам в прежней форме, когда наше образование было самым лучшем на планете.
Угу, Вы еще предложите и экзаменационные билеты с уровнем сложности образца года эдак 80-го, ржать всей страной над результатами.
Один способ сделать детей инвалидами.
При нынешнем уровне образовании, спасенье - грамотный репетитор.
При нынешнем уровне образовании, спасенье - социализм.
24.02.2020 09:46
- гость -
А я бы посоветовал одно: отменить ЕГЭ и вернуться к экзаменам в прежней форме, когда наше образование было самым лучшем на планете.
самым лучшем на планете.... Серьезно??? Заметно по Вам... ЛУЧШИМ!!!