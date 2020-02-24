Сдать ЕГЭ и выжить. Советы от педагога и психолога по подготовке к экзаменам

"Не сдашь ЕГЭ – никуда не поступишь. Не поступишь – пойдешь дворником работать. На что жить будешь? Сиди, учи!" – так родители "готовят" своих детей к сдаче ЕГЭ. Обычный (несмотря на всю его значимость) экзамен стал ценнее, чем весь полученный в школьные годы опыт. Запуганные учителями, мамой и социумом школьники на самом деле не могут себе представить: а как это, не сдать ЕГЭ. И учат, учат, учат. Такой стресс не все взрослые выдерживают. Как правильно готовиться к экзаменам, как их пережить и быть готовым к провалу, в эфире радио "Эхо Москвы в Барнауле" рассказали психолог Екатерина Кабанченко и педагог Юлия Кабанченко. Если коротко, то говорили они вот о чем:

01:14 Когда правильно начинать подготовку к сдаче экзаменов. И за сколько месяцев – идеально.

05:56 Как распределить время в течение дня, недели. Надо ли заниматься ежедневно или все можно отложить на выходные.

07:45 При любой учебе нужно вовремя отдыхать, посидеть в соцсетях, пообщаться с друзьями.

08:44 Прыгаете в "последний вагон"? Как все успеть.

10:24 Как работать с большим объемом информации и как правильно учить.

13:50 Экзамен надо воспринимать как жизненный опыт, новую ступень. Как то, что заканчивается. Как то, после чего еще есть жизнь. Как объяснить это ребенку (главное – не стращать).

16:38 Если ты не сдашь, то станешь дворником (никогда так не говорите).

18:51 Оценивайте возможности вашего ребенка трезво. Если вы были отличником, то он не обязан быть, как вы.

20:00 Как понять, что ребенок устал. И что с этим делать, экзамен ведь совсем скоро. Признаки сильного напряжения, при которых уже надо идти к психологу.

25:09 Не сдал – поплачь. Или как пережить провал.