"Придет царь и сделает за нас". Зеленые зоны, застройка и протесты в подкасте amic.ru

"Каменные джунгли" с каждым годом все больше каменные и все меньше джунгли. Плохо это или хорошо каждый решает сам для себя, но одно можно сказать точно – 2019 год ознаменовался пиком активности для барнаульских экоактивистов и урбанистов.

Строительство ФОКа в парке имени Ленина, нового корпуса АГУ и отеля мировой сети Radisson – одни из самых обсуждаемых вопросов прошедшего года, некоторые из которых перетекли в год текущий. Мы [авторы подкаста] в этой теме, честно говоря, понимаем мало, поэтому решили разобраться в вопросе вместе с руководителем общественной организации "Гражданский патруль" Игорем Бергом.

В третьем эпизоде подкаста "Как вы тут живете?!" поговорили о том, нужны ли современному городу зеленые зоны, как изменилось отношение общества к застройке парков и скверов и где можно построить здания, вокруг которых ведутся споры.

У микрофонов:

Вячеслав Кондаков – хотел бы почитать книжку лежа на газоне, но зимой как-то прохладно

Илья Звягинцев – убирает за собакой, чтобы зимой из-под сугробов выглядывали только подснежники

Игорь Берг – любит собирать шумные компании в согласованных местах

И вот о чем мы поговорили:

02:40 Почему общество стало реагировать на планы по застройке зеленых зон

05:24 Нужны ли жителям Барнаула парки и скверы

07:50 Почему общественники выступают против строительства корпуса АГУ

15:05 Как работает механизм согласования застройки и что нужно Барнаулу, чтобы парков было больше

20:20 Почему людей, которые готовы отстоять парки, так мало

22:10 Каким хочется видеть Барнаул в будущем

35:05 Где строить, если не в парках и скверах

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