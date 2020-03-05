Чтобы было тепло: как алтайские компании отапливают Якутию и Арктику

В Алтайском крае на сегодняшний момент работает пять кластеров. Один из них производит котлы для отопления северных городов и сел. Например, в Арктике установлены два алтайских энергоблока на 1,5 тысячи МВт. Об этом в программе "Тема дня" на радио "Эхо Москвы" рассказал председатель алтайского кластера энергомашиностроения и энергоэффективных технологий "Алтэк", директор компании "Газэнергомаш" Дмитрий Абалымов.

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01:03 "У кластера два периода создания. Первый – с 2006 года. Тогда повсеместно появлялись подобные ассоциации. И создавались они движением сверху, руководством страны. Правительство считало, что поддержку необходимо осуществлять именно через такие объединения. Просто брали компании близкие по КВЭДу и создавали кластер. Но он проработал недолго. Было много проблем, активность предприятий падала, производители не видели себя в ассоциации, не понимали, зачем они там.

Те, кто смотрел вперед, понимали, что терять такую площадку нельзя, так как она соединяла производство и администрацию. Современный "Алтэк" перерегистрировали и решили не устанавливать план по предприятиям-участникам: будет пять компаний – будем впятером пробиваться, будет пятьдесят компаний – значит, будет пятьдесят. Второй период создания – 2016 год".

05:12 "Сейчас в кластере двадцать пять предприятий. Самые крупные из них: "Доброхот" (производит котельное оборудование как для домов, так и для ТЭЦ, ГРЭС), "Межрегионэнергосервис, Барнаульский котельный завод, РОУ (Редукционно-охладительные установки), Барнаульский завод энергетического оборудования имени Д.В. Воеводина, Алтайский завод дизельных агрегатов (АЗДА) и другие".

10:30 "Алтайские компании снабжают северные города и села отопительным оборудованием. Два энергоблока на 1,5 тысячи МВт установлены в Арктике: один – в поселке Караул, а другой – в поселке Носок. Эти энергоблоки могут генерировать тепло, что позволяет экономить уголь в котельной. Алтайское оборудование есть и в Якутии, где температура может опускаться до -50 градусов".

14:30 О блоке с "Росатомом" и продвижении алтайской продукции.

17:15 Проект с РЖД. "Разработан целый план и подписан на год. Последний запрос от РЖД – высоковольтный трансформатор. Перед нами поставили задачу: создать трансформатор, который преобразовывал бы сетевое напряжение и подавал необходимую энергию".

20:19 Сотрудничество с Алтайским фондом МСП. "Кластер как юридическое лицо с Фондом сотрудничать не может, но компании сотрудничают. Они постоянные получатели грантов, участники выставок и всевозможных торгово-экономических миссий. Такая широкая инфраструктура как "Мой бизнес" им очень помогает".

22:36 Деловой климат в Алтайском крае. Дмитрий Абалымов рассказал, что в каждой сфере свой климат. Например, если взять энергетиков, то все не так просто. Многие федеральные компании свернули инновационные гранты, некоторые сократили грандиозные стройки. Но это позволяет предприятиям по-другому посмотреть на рынок, на свою продукцию, модернизировать ее и предложить другой категории потребителей.