Рубль упал. Подорожает ли жилье на Алтае и стоит ли отказываться от покупки квартиры

Ситуация с обвалом цены российского рубля спровоцировала интерес жителей Алтая к сфере недвижимости. Об этом в эфире “Эхо Москвы в Барнауле” рассказала председатель комитета по предпринимательству в строительной сфере краевой Торгово-промышленной палаты Марина Ракина. Эксперт объяснила, изменятся ли цены в период кризиса, смогут ли барнаульцы воспользоваться “сельской ипотекой” и какие тенденции сейчас актуальны на рынке недвижимости.

0:00. Падение рубля вряд ли повлечёт подорожание недвижимости на Алтае. Вспоминаем кризис 2014 года. Тогда рубль просел сильнее, чем сейчас, но цены на жильё радикально не выросли. Все банально: зарплаты же не растут, а значит, у людей нет денег на крупные покупки. В такой ситуации рост цен на жильё закончится тем, что квартиры попросту никто не будет покупать, говорит эксперт. Также она призывает не бояться негативных новостей и не отказываться от уже подготовленных сделок с недвижимостью.

1:01. На рынке недвижимости популярны двух- и трехкомнатные квартиры. По мнению эксперта, их покупают люди, которые несколько лет назад приобрели однокомнатное жилье, но теперь у них появились дети и понадобилось расширение. Как правило, барнаульцы выбирают квартиры включенные в инфраструктуру. Люди хотят иметь поблизости детские сады, школы и магазины. Интересно, что барнаульцы готовы жертвовать площадью жилья. Ради чего — слушайте подкаст.

2:47. Сельская ипотека — один из самых ожидаемых моментов рынка недвижимости в этом году. Ракина отметила, что по предварительной информации действие программы может охватить и пригородные посёлки Барнаула. Конечно, самые выгодные предложения сделают жителям сел, но какие конкретно будут цифры — пока неизвестно. Для всех прочих ипотека для покупки или строительства за городом обойдётся примерно в 3% годовых. Тоже хорошо. Впрочем, есть ряд условий для участия в этой ипотеке. Марина Ракина назвала их подробно. Слушайте подкаст с третьей минуты.