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Держитесь за рубли. Подкаст amic.ru о том, когда придет кризис и как его пережить

, ИА "Амител"
Весь четвертый эпизод подкаста "Как вы тут живете?!" говорим о том, наступит ли экономический кризис и как сохранить деньги

Цена на нефть упала, мировой рынок переживает не самые лучшие времена, а рубль снова немножко приболел. И пока одни решают куда вложить средства, чтобы сохранить свой капитал, другие уверяют, что поводов для беспокойства нет.

Как изменится наша жизнь из-за падения курса рубля, какие товары подорожают в первую очередь, а какие совсем не изменятся в цене, куда вкладывать деньги и причем тут коронавирус? Обо всем этом мы говорили полтора часа и десять минут в перерыве. К сожалению, запись десятиминутного разговора опубликовать мы не можем, иначе за нами приедут. Тем не менее кандидат экономических наук Артем Поломошнов по полочкам разложил всю информацию об обстановке в мире финансов и объяснил, как вести себя в это непростое для экономики время.

У микрофонов:

Артем Поломошнов – много знает о деньгах

Вячеслав Кондаков – немного знает о деньгах

Илья Звягинцев – ничего не знает о деньгах

Магия звука:

Евгений Козлов – замечательный сторонний слушатель

И вот о чем мы поговорили:

01:12 Почему мировой рынок испытывает проблемы и что с курсом рубля

04:49 Почему мы до сих пор зависим от нефти и как она влияет на стоимость товаров

09:33 Как падение курса рубля отразится на жизни граждан. Что подорожает в первую очередь

15:40 Куда переносить заводы, чтобы вирусы и эпидемии не влияли на их работу

21:16 Зачем компании оставляют производства в Китае, если там периодически рождаются эпидемии

27:17 Вспоминаем кризисы, которые мы уже пережили

29:50 Как сохранить свои деньги и где их заработать

38:20 Изменятся ли цены на недвижимость и товары зарубежных брендов

Слушайте подкаст "Как вы тут живете?!" от amic.ru на Soundcloud и в соцсети "ВКонтакте".

Кстати, кстати. У нас есть информация, которой очень хочется поделиться. Теперь подкаст "Как вы тут живете?!" можно послушать еще и на "Яндекс.Музыке". Заходите, слушайте и обязательно оставляйте ваши комментарии. Это помогает нам стать лучше.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

13.03.2020 14:52
- гость -

А я, дурак, долларов накупил раньше времени.

13.03.2020 14:54
Максим Анных

Никогда мы в Алтайском крае хорошо не жили и не будем. Коронавирус нас только добьет.

13.03.2020 15:10
Мужик простой

Поломошного в президенты!

13.03.2020 15:25
- гость -


- гость -
А я, дурак, долларов накупил раньше времени.

Что, скоро по трёхе будут?
Слушать икспертов неохота...

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