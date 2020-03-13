Держитесь за рубли. Подкаст amic.ru о том, когда придет кризис и как его пережить

Цена на нефть упала, мировой рынок переживает не самые лучшие времена, а рубль снова немножко приболел. И пока одни решают куда вложить средства, чтобы сохранить свой капитал, другие уверяют, что поводов для беспокойства нет.

Как изменится наша жизнь из-за падения курса рубля, какие товары подорожают в первую очередь, а какие совсем не изменятся в цене, куда вкладывать деньги и причем тут коронавирус? Обо всем этом мы говорили полтора часа и десять минут в перерыве. К сожалению, запись десятиминутного разговора опубликовать мы не можем, иначе за нами приедут. Тем не менее кандидат экономических наук Артем Поломошнов по полочкам разложил всю информацию об обстановке в мире финансов и объяснил, как вести себя в это непростое для экономики время.

У микрофонов:

Артем Поломошнов – много знает о деньгах

Вячеслав Кондаков – немного знает о деньгах

Илья Звягинцев – ничего не знает о деньгах

Магия звука:

Евгений Козлов – замечательный сторонний слушатель

И вот о чем мы поговорили:

01:12 Почему мировой рынок испытывает проблемы и что с курсом рубля

04:49 Почему мы до сих пор зависим от нефти и как она влияет на стоимость товаров

09:33 Как падение курса рубля отразится на жизни граждан. Что подорожает в первую очередь

15:40 Куда переносить заводы, чтобы вирусы и эпидемии не влияли на их работу

21:16 Зачем компании оставляют производства в Китае, если там периодически рождаются эпидемии

27:17 Вспоминаем кризисы, которые мы уже пережили

29:50 Как сохранить свои деньги и где их заработать

38:20 Изменятся ли цены на недвижимость и товары зарубежных брендов

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