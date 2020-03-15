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Вы для кого детей рожали? Эмоциональный разговор, как защитить учителей от школьников

, ИА "Амител"
Педагоги больше не могут терпеть неуважение и хамство со стороны учеников

Ударил кулаком по лицу. Пырнул ножом в живот. Нет, это не из криминальной хроники про разборки алкоголиков. Это реальные поступки учеников в отношении учителей в российских школах, которые произошли в феврале 2020 года. Школьники огрызаются, хамят, оскорбляют, и даже избивают педагогов. И не несут за это никакого наказания. Учительский профсоюз предложил ужесточить закон и штрафовать родителей подростков-агрессоров. Это вызвало ожесточенные споры в обществе: кто-то поддерживает инициативу, другие опасаются произвола педагогов. Действительно ли сегодня учитель беззащитен перед учениками и помогут ли штрафы вернуть авторитет школе мы поговорили с Юрием Абдуллаевым, председателем алтайского профсоюза работников образования и науки. Отвечал он не только как представитель профсоюза, но и как отец четверых детей, а в прошлом еще и учитель, директор школы, замначальника краевого управления по образованию и делам молодежи. Разговор получился эмоциональным и жестким. Слушайте весь эфир, а самые интересные моменты вот:

00:54 Почти еженедельно ученики избивают учителя.

02:59 Родители для себя детей рожали, не для школы.

03:50 Если сегодня ученик позволяет себе оскорблять и бить учителя, завтра он будет убивать.

05:50  Санкции должны быть. После тщательного разбирательства. Но родители должны понимать, что у школы есть предел терпения.

07:25 Профсоюзы не предлагают новые наказания. Все это уже прописано в законе. Они предлагают увеличить размер штрафов.

08:17 В Англии у учителей есть нагрудные видеорегистраторы, чтобы потом они могли представить эту запись в суде. В Казахстане ввели штрафы (на наши деньги около 40 тысяч рублей) за оскорбление учителя, а за насилие – до пяти лет тюрьмы.

09:15 Около 70% педагогов России хотя бы раз сталкивались с насилием.

10:55 Случай в Москве: ученик ударил учителя, тот вытащил школьника из класса "за шкирку". Давайте честно: педагог поступил по-мужски. В итоге учителя и директора увольняют. Ученик в шоколаде. Этот мальчик станет героем, все снимается и выставляется в соцсети.

12:50 Я не говорю, что все учителя всегда правы. Они тоже работают в сложных условиях.

17:22 Вы же примените санкции, если ваш ребенок придет и ударит вас. Это для вас неприемлемо. Так же неприемлемо должно быть ударить или оскорбить учителя.

20:40 Учителя и директора боятся бороться за свои права, идти в суд. Им проще перетерпеть, уступить. Часто педагоги увольняются на фоне такой конфликтной ситуации или их просят уйти. И никому не важно, как это отразится на остальных детях. Им же тоже наносят психологическую травму. Учитель, которого ребенок любит и уважает, перестает быть авторитетом.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

15.03.2020 08:50
- гость -

Ребёнок учится тому что видит у себя в дому.

15.03.2020 09:34
- гость -

Около 70% педагогов России хотя бы раз сталкивались с насилием.

И мы еще удивляемся,почему в школах не хватает педагогов? Я так понимаю,что оставшиеся 30%- это начальные классы))))))))). Но там родители могут "постоять" за своего ребенка: не за ту парту посадили,не с тем посадили,мало спрашивали ребенка, не ту оценку поставили, много задали,плохо объяснили.

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