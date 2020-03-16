Ход конём: алтайский финансист рассказал, как вырастить из ребёнка гения

Финансист и президент Федерации шахмат Алтайского края Артём Поломошнов вышел в финал управленческого конкурса “Лидеры России”. Вероятно, именно полезное увлечение помогло ему пройти сложные испытания. В эфире “Эхо Москвы в Барнауле” бизнесмен привел яркие доводы, которые доказывают пользу игры в шахматы для детей. Но навык игры пригодится и взрослым: они учат понимать людей. Как шахматы влияют на потребление наркотиков, общение и развитие людей слушайте в нашем подкасте.

Сначала. Артём Поломошнов уверен, что шахматы — это игра, которая пойдёт на пользу любому человек. Она учит находить правильные роли для каждой фигуры. Вероятно, такой навык можно использовать и с людьми. Также игра развивает стратегическое и тактическое мышление, учит анализировать решения соперника. Поломошнов приводит в пример положительный опыт Армении, где шахматы — обязательный предмет в школах. За 15 лет уровень потребления наркотиков там упал в 10 раз. Такую тенденцию Поломошнов, в частности, связывает с обучением детей игре.

1:52. Несколько лет назад на Алтае стартовал проект “Шахматы” в школе. В инициативе участвую 205 школ из 42 муниципалитетов. Это более 20% школ на Алтае. Проект даже включили в краевой бюджет. В рамках инициативы в школах закупают необходимое оборудование, а для учителей проводят курсы по обучению игры в шахматы.

2:46. Одна из самый ярких историй сложилась в Тальменской школе №5. Несколько лет назад туда переехала скептически настроенная учительница, которая совсем не умела играть, но ей пришлось научиться. Спустя год класс, который занимался шахматами под её руководством, сдал всероссийские проверочные работы вдвое лучше других на параллели. А сейчас директор школы решил обучать шахматам всех младшеклассников.

Добавим, Артём Поломошнов также принял участие в конкурсе “Лидеры России”. Среди 300 сибирских управленцев жюри отобрало 30 человек, которые отправятся на финальный этап в Сочи. Лидеры получат по миллиону рублей на обучение, а к победителям прикрепят наставников из числа ведущих российских чиновников. Поломошнов признался, что к конкурсу почти не готовился, а заявку на участие подал за два часа до завершения приёма.