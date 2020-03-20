Бережливое производство: как с помощью "Фабрики процессов" развивают бизнес на Алтае

В Алтайском крае реализуется федеральный национальный проект "Производительность труда и поддержка занятости". На базе центра "Мой бизнес" запустилась "Фабрика процессов", где предприятия на имитированном рабочем процессе обучаются бережливому производству. Как это проходит, в программе "Тема дня" на радио "Эхо Москвы" рассказал директор алтайского Центра кластерного развития, директор регионального центра инжиниринга Алтайского края Сергей Кореннов.

Слушайте подкаст и вы узнаете:

01:32 Что такое национальный проект "Производительность труда и поддержка занятости", какие предприятия в нем могут принять участие, а также что такое "Фабрика процессов".

06:09 Первый проект в рамках федерального нацпроекта – адресная поддержка. Это первый этап. Проект в Алтайском крае к 2024 году должен охватить не менее 98 предприятий. За прошлый год в нем приняли участие 22 предприятия с выручкой от 400 млн руб. Какие именно – слушайте в подкасте.

09:54 Какие еще элементы нацпроекта реализуются на Алтае. Например, системные меры, направленные на образовательный цикл. Здесь предприятие может направить своих топ-менеджеров на переобучение в Москву. Для этих целей выделяются федеральные средства.

12:11 Третий федеральный проект, входящий в состав национального проекта, – это как раз поддержка занятости. Он реализуется через управление по труду Алтайского края, есть средства на переквалификацию и переобучение специалистов среднего звена, работников рабочих профессий, которые также могут повысить свою квалификацию. Например, сварщики, экономисты, бухгалтера. Все это совершенно бесплатно.

15:01 Не все производственные предприятия могут участвовать в данном проекте. Первый ограничительный фактор – выручка. Она должна быть не менее 400 млн рублей. Второй момент – предприятие должно работать в сфере основных несырьевых отраслей промышленности. Также здесь важно, чтобы компании использовали не более 25% иностранного капитала. Подать заявку на участие можно на сайте производительность.рф.

18:45 Что такое "Фабрика процессов" и как это работает. "Фабрика процессов" – это образовательная производственная площадка, на которой происходит имитация производственного процесса и построения производственной системы. То есть предприятие, которое вступило в проект, направляет на "фабрику" рабочую группу, для того чтобы повысить компетенцию, на практике закрепить элементы бережливого производства, которые они могут и хотели бы внедрить у них на производстве.

23:38 Площадкой для "Фабрики процессов" выступил центр "Мой бизнес". Эта территория хорошо подошла как для участников проекта, так и для малых предприятий края, которые смогут быть на площадке в то время, как она не будет задействована предприятиями-участниками.

26:19 На "Фабрике процессов" предприятия будут производить деталь – пульт регулятора давления Энгельсского приборостроительного предприятия. Работники в течение целого рабочего дня пройдут три смены: хаос, решение проблемы и конечный положительный результат. С ними будет работать эксперт и операторы.