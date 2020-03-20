Пятница, 20 Март, 11:44

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 80,16
€ 87,27
2°

199 +0
Обь
7см +3


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Пандемия коронавирусаИзменение КонституцииВеликий пост-2020
Подкасты

Бережливое производство: как с помощью "Фабрики процессов" развивают бизнес на Алтае

, ИА "Амител"
Как в нашем регионе реализуется национальный проект "Производительность труда и поддержка занятости"

В Алтайском крае реализуется федеральный национальный проект "Производительность труда и поддержка занятости". На базе центра "Мой бизнес" запустилась "Фабрика процессов", где предприятия на имитированном рабочем процессе обучаются бережливому производству. Как это проходит, в программе "Тема дня" на радио "Эхо Москвы" рассказал директор алтайского Центра кластерного развития, директор регионального центра инжиниринга Алтайского края Сергей Кореннов.

Слушайте подкаст и вы узнаете:

01:32 Что такое национальный проект "Производительность труда и поддержка занятости", какие предприятия в нем могут принять участие, а также что такое "Фабрика процессов".

06:09 Первый проект в рамках федерального нацпроекта – адресная поддержка. Это первый этап. Проект в Алтайском крае к 2024 году должен охватить не менее 98 предприятий. За прошлый год в нем приняли участие 22 предприятия с выручкой от 400 млн руб. Какие именно – слушайте в подкасте.

09:54 Какие еще элементы нацпроекта реализуются на Алтае. Например, системные меры, направленные на образовательный цикл. Здесь предприятие может направить своих топ-менеджеров на переобучение в Москву. Для этих целей выделяются федеральные средства.

12:11 Третий федеральный проект, входящий в состав национального проекта, – это как раз поддержка занятости. Он реализуется через управление по труду Алтайского края, есть средства на переквалификацию и переобучение специалистов среднего звена, работников рабочих профессий, которые также могут повысить свою квалификацию. Например, сварщики, экономисты, бухгалтера. Все это совершенно бесплатно.

15:01 Не все производственные предприятия могут участвовать в данном проекте. Первый ограничительный фактор – выручка. Она должна быть не менее 400 млн рублей. Второй момент – предприятие должно работать в сфере основных несырьевых отраслей промышленности. Также здесь важно, чтобы компании использовали не более 25% иностранного капитала. Подать заявку на участие можно на сайте производительность.рф. 

18:45 Что такое "Фабрика процессов" и как это работает. "Фабрика процессов" – это образовательная производственная площадка, на которой происходит имитация производственного процесса и построения производственной системы. То есть предприятие, которое вступило в проект, направляет на "фабрику" рабочую группу, для того чтобы повысить компетенцию, на практике закрепить элементы бережливого производства, которые они могут и хотели бы внедрить у них на производстве.

23:38 Площадкой для "Фабрики процессов" выступил центр "Мой бизнес". Эта территория хорошо подошла как для участников проекта, так и для малых предприятий края, которые смогут быть на площадке в то время, как она не будет задействована предприятиями-участниками.

26:19 На "Фабрике процессов" предприятия будут производить деталь – пульт регулятора давления Энгельсского приборостроительного предприятия. Работники в течение целого рабочего дня пройдут три смены: хаос, решение проблемы и конечный положительный результат. С ними будет работать эксперт и операторы.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

20.03.2020 10:32
Filin

Опять за рыбу гроши. Пошто каждый день одно и то же печатаете?

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< март 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
11:43
Барнаульская горэлектросеть переходит на дистанционное обслуживание абонентов 0
11:31
Ивлеева и Темникова выяснили, у кого из них самый трогательный рот. Видео 2
11:19
Сибирская полиция ищет "красную шапочку" 0
11:03
Открытие ДОК, тушение пожаров и новые деревья: холдинг "Алтайлес" подвел итоги работы 1
10:51
Виктор Томенко показал, чем занимается вечером после работы 3
10:40
Какие продукты и вещи нужно купить на случай карантина из-за коронавируса? 16
10:27
"О смерти надо думать всегда". Разговор с монахом, который каждый день говорит с Богом 12
10:14
Мэрия требует снести автосервис в центре Барнаула 16
10:02
Бережливое производство: как с помощью "Фабрики процессов" развивают бизнес на Алтае 1
09:56
Родственник Владимира Путина создает свою политическую партию 9
09:43
Путин, тротуары и любовь. Барнаульцы рассказали, что делает их счастливыми 4
09:27
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом создали в Барнауле 19
09:03
Полезные каникулы: как выстроить обучение и досуг школьника на время карантина 0
08:48
Бийчанин заказал интим за 80 тысяч рублей и стал жертвой обмана 17
08:33
"Жигули" и Audi столкнулись в Барнауле 1
08:18
Суд три месяца не может решить судьбу главы Октябрьского района Барнаула 22
08:04
Диетолог поставила под сомнение пользу подсчета калорий для здорового питания 1
07:51
Барнаульцы не очень любят скидывать цены на квартиры 5
07:42
Лучшие обложки легендарного журнала Playboy 5
07:30
IKEA закрывает магазины по всему миру 5
07:18
Своим расплатился за чужое. Бывшего начальника лесничества осудили в Алтайском крае 2
07:02
Тариф "Любопытный": быстрый и недорогой интернет от ТТК в Барнауле 0
06:49
Весна, пятница, счастье: подборка для поднятия настроения 0
06:36
День весеннего равноденствия 2020: что он означает и какие традиции с ним связаны 0
06:21
Звонок для учителя. Глава Минобра рассказал о дистанционном обучении и сроках ЕГЭ 3
06:10
Ну, с Богом! Какие поправки вносят в Конституцию и зачем на самом деле они нужны 26
05:52
До +11°С потеплеет в Алтайском крае 20 марта 0
23:46
Алтайский край вошел в пятерку лучших по числу откапиталенных трасс 1
23:20
Жительницу Барнаула обвиняют в убийстве бывшего возлюбленного 3
22:42
52 новых случая заражения COVID-19 выявили в России за последние сутки 0
22:03
Япония приняла олимпийский огонь в Афинах 0
21:32
Куда уходят маски, в какие города. Алтайские таможенники пресекли вывоз контрабанды 1
21:01
Суды в Алтайском крае закрылись до 10 апреля 0
20:34
Ставка не зашла. Жительница Барнаула поверила мошенникам 2
20:03
За нарушение карантина введут уголовную ответственность 7
19:36
Цисты рачка артемии довели троих жителей Алтайского края до суда 2
19:07
Госдума приняла закон о госрегулировании цен на лекарства 5
18:40
Сибирские ученые показали, как выглядит коронавирус 5
18:11
Алтайский "политех" переходит на дистанционную форму обучения 8
17:55
Выяснилось, как переход на удаленную работу повлияет на счета по ЖКХ 4
17:42
Американцы получат 500 миллиардов долларов из-за коронавируса 12
17:30
Алтайские педагоги стремятся уехать в Приморье по программе "Земский учитель" 2
17:19
Только молодожены и родители. В ЗАГСы Алтайского края перестали пускать гостей 0
17:05
"Я работаю, а не царствую". Путин не согласился с теми, кто называет его царем 17
16:54
Роспотребнадзор призвал людей старше 60 самоизолироваться 4
16:43
Та женщина, которая смогла. Москвичка украла у банка миллиард 8
16:33
"Нагрешили". Алтайский священник объяснил причины пандемии коронавируса 25
16:18
Фейковые письма с требованием закрыть заведения общепита рассылают в Алтайском крае 0
16:06
Хирургов у нас нет. Алтайским больницам не хватает 2,5 тысячи специалистов 37
15:55
Увидеть Париж и не умереть: уроженка Барнаула застряла во Франции из-за коронавируса 11

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.