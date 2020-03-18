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"Пропал без вести в боях за Родину": история о вечно юном фронтовике Мите

, ИА "Амител"
Первый рассказ из цикла "Невыдуманные истории" о героях Великой Отечественной

"Помните меня, может, больше не придется увидеться…" – писал из госпиталя маме 17-летний Митя Рекусов в 1943 году. Мальчишка, как и тысячи других, добровольцем отправился на фронт.

А его отец, воевавший с первых дней Великой Отечественной, узнав, что Митя ушел на фронт, рыдал навзрыд: "Я столько раз видел, как молодые ребятишки, когда начнется наступление, кругом разрываются снаряды, собьются в кучку, прижмутся друг к другу и лежат. Им кричишь: "Сынки! Рассыпайтесь по полю, не сбивайтесь в кучу! Так вас меньше убьет", а они ничего не слышат – дети ведь еще и притом воевать не обучены... А как представлю, что на месте этих пацанов окажется мой сын…" – писал жене Прокопий Рекусов.

Ни отец, ни сын домой так и не вернулись, а в память о Мите осталась только старая фотография и пожелтевшее письмо.

"Невыдуманные истории" – программа, которую запустили проект "Победа в каждом из нас" и медиагруппа "FM-продакшн". Координаторы проекта "Победа в каждом из нас" Максим и Екатерина Банных рассказывают о жителях Алтайского края, победителях в Великой Отечественной, переживших ужасы войны или погибших на фронте. Истории взяты с сайта победавкаждомизнас.рф

Ежедневно программа выходит на "Ретро FM", "Шансон", "Искатель", "Эхо Москвы" и "Мир". А два раза в неделю новые выпуски будут публиковаться на портале amic.ru.

Если и вы хотите, чтобы история вашего родственника, рассказ о нем был опубликован на сайте победавкаждомизнас.рф, присылайте текст и фотографии на адрес электронной почты pobedavnas@mail.ru. У каждого рассказа есть шанс прозвучать на радио или стать частью других медиапроектов.

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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