"Пропал без вести в боях за Родину": история о вечно юном фронтовике Мите

"Помните меня, может, больше не придется увидеться…" – писал из госпиталя маме 17-летний Митя Рекусов в 1943 году. Мальчишка, как и тысячи других, добровольцем отправился на фронт.

А его отец, воевавший с первых дней Великой Отечественной, узнав, что Митя ушел на фронт, рыдал навзрыд: "Я столько раз видел, как молодые ребятишки, когда начнется наступление, кругом разрываются снаряды, собьются в кучку, прижмутся друг к другу и лежат. Им кричишь: "Сынки! Рассыпайтесь по полю, не сбивайтесь в кучу! Так вас меньше убьет", а они ничего не слышат – дети ведь еще и притом воевать не обучены... А как представлю, что на месте этих пацанов окажется мой сын…" – писал жене Прокопий Рекусов.

Ни отец, ни сын домой так и не вернулись, а в память о Мите осталась только старая фотография и пожелтевшее письмо.

"Невыдуманные истории" – программа, которую запустили проект "Победа в каждом из нас" и медиагруппа "FM-продакшн". Координаторы проекта "Победа в каждом из нас" Максим и Екатерина Банных рассказывают о жителях Алтайского края, победителях в Великой Отечественной, переживших ужасы войны или погибших на фронте. Истории взяты с сайта победавкаждомизнас.рф.

Ежедневно программа выходит на "Ретро FM", "Шансон", "Искатель", "Эхо Москвы" и "Мир". А два раза в неделю новые выпуски будут публиковаться на портале amic.ru.

Если и вы хотите, чтобы история вашего родственника, рассказ о нем был опубликован на сайте победавкаждомизнас.рф, присылайте текст и фотографии на адрес электронной почты pobedavnas@mail.ru. У каждого рассказа есть шанс прозвучать на радио или стать частью других медиапроектов.