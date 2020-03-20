Звонок для учителя. Глава Минобра рассказал о дистанционном обучении и сроках ЕГЭ

Даже не дойдя до Алтайского края коронавирус серьезно влияет на его жизнь. Власти региона собираются не только продлить каникулы школьникам и студентам, но и перевести их на дистанционное обучение. Каким образом оно будет устроено, в эфире "Эха Москвы в Барнауле" рассказал глава краевого Министерства образования Максим Костенко.

Коротко: власти региона готовятся к худшему сценарию. Сейчас Алтайский институт развития образования собирает и синхронизирует все существующие в крае схемы дистанционного обучения. В период каникул с помощью специальных онлайн-площадок для сотрудников образовательной сферы будут проводить семинары и оказывать методическую поддержку. Каждому учителю расскажут, как организовать дистанционное обучение по своему предмету. Там более что в свободном доступе в интернете есть различные образовательные площадки. Более подробно об этом, а также о сроках ЕГЭ и новом центре одаренных детей слушайте в подкасте.

1:58 Стандартное время для весенних каникул – с 24 по 31 марта. При этом министр образования рекомендовал отпустить детей домой 20 марта и возобновить обучение 1 апреля. Такой сценарий возможен при стабильной обстановке.

2:37 Несмотря на штатное завершение третьей четверти, на Алтае все же решили перенести сроки досрочного проведения ЕГЭ – он совпадет с основными экзаменами. Старт запланировали на 25 мая. Также Костенко не исключил вероятности, что школьников попросту отправят на карантин или используют иные меры. Но это зависит от эпидемической ситуации в регионе.

3:01 Хорошая новость: несмотря на напряженную ситуацию, власти не оставляют планов открыть на Алтае центр для обучения одаренных детей "Талант 22". Это далекоидущий проект. Центр собираются открыть в сентябре на базе Алтайского педагогического лицея-интерната. Организация призвана повторить работу всероссийского центра для талантливых детей "Сириус". На запуск центра "Талант 22" потратят не менее 350 миллионов рублей, деньги поступят из краевого и федерального бюджетов. По словам министра, вести подготовку будут по направлениям "Образование и наука", "Спорт" и "Культура".