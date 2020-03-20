"Мы кровь мешками проливали": фронтовик, которого война сделала стариком в 40 лет

"Мы Краков брали, мы кровь мешками проливали", – всегда говорил Федор Никифорович после возвращения с фронта. Война сделала из крепкого сорокалетнего мужчины седовласого старика.

Самые яркие воспоминания Федора Никифоровича были связаны с фронтовой дружбой: "Встречается мне машина Степанюка, а сам он с выпученными от боли глазами катается по дороге. Затащил я его в свою машину – и в госпиталь. Кругом снаряды рвутся, а я между воронками в город. Кое-как нашел врача. Осмотрел он друга и сказал, что у него отказали почки, нужно красное вино. И нашел ведь я ящик красного вина! Выздоровел мой друг. Живым вернулся с войны".

После войны Федор Никифорович крепко дружил с боевыми товарищами, женил их детей, а устроить свадьбу для своих и подержать на руках внуков ему так и не довелось. Но его родные хранят память о дедушке-герое, ведь он сохранил для них мир.

"Невыдуманные истории" – программа, которую запустили проект "Победа в каждом из нас" и медиагруппа "FM-продакшн". Координаторы проекта "Победа в каждом из нас" Максим и Екатерина Банных рассказывают о жителях Алтайского края, победителях в Великой Отечественной, переживших ужасы войны или погибших на фронте. Истории взяты с сайта победавкаждомизнас.рф.

Ежедневно программа выходит на "Ретро FM", "Шансон", "Искатель", "Эхо Москвы" и "Мир". А два раза в неделю новые выпуски будут публиковаться на портале amic.ru.

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