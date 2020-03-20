"Паника отключает мозг": об истерии вокруг коронавируса и способах взять себя в руки

Границы закрываются, самолеты отменяются, а гречка и туалетная бумага в магазинах очень быстро заканчивается. В такое непростое время мы с вами сейчас живем.

Коронавирус гуляет по миру и пугает людей. Иногда даже сильнее, чем нужно. Панические настроения распространяются вместе с фейковыми новостями через социальные сети, и сегодня сложно найти человека, который не слышал о пустых полках в гипермаркетах. Представители крупных торговых сетей уверяют, что ситуация под контролем, но поток покупателей не останавливается.

Почему люди боятся, что подталкивает их на бездумную закупку круп и консервов, почему сейчас паника в обществе распространяется быстрее, чем 10 лет назад, как оградить себя от лишних триггеров и что нужно делать, чтобы не сойти с ума на самоизоляции. Обо всем этом мы поговорили с психологом, действующим членом Профессиональной Психотерапевтической Лиги Динарой Малановой.

У микрофонов:

Динара Маланова – знает, что медитация помогает сохранять спокойствие

Вячеслав Кондаков – знает, что такое медитация

Илья Звягинцев – видел медитацию в фильмах с Брюсом Ли

И вот о чем мы поговорили:

02:08 Почему коронавирус пугает людей даже там, где его нет

06:00 Как паника приобретает массовый характер

08:37 Как настроить себя на позитивное мышление и справиться с тревогой

10:01 Безответственные люди и русское "авось"

14:47 Почему некоторые люди болезненно реагируют на вещи, которые их не касаются

18:00 Как не сойти с ума в самоизоляции

22:15 Зависимость от соцсетей и их влияние на распространение паники

24:57 Медитация, релаксация и другие способы привести ум в порядок

36:25 Как настроить себя на работу в самоизоляции

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