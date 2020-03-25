В бою оружие найдете. Солдат, который ушел на войну с голыми руками и вернулся живым

Перевалов Иван Игнатьевич попал на фронт в 20 лет и всю войну прошел пешком. За это время пережить пришлось многое.

Сразу по окончанию учебки выданное снаряжение у новобранцев забрали со словами: "В бою найдете себе необходимое оружие". В первом же сражении Иван Игнатьевич попал в плен, но сумел сбежать. Прятался от немцев в болотах, притворялся мертвым, а когда наконец-то добрался до своих – весил всего 32 килограмма. Поправившись, Иван снова вернулся в полк. Он прошел Украину, Эстонию, Латвию, Литву, но к концу войны, в 1945 году, получил тяжелую травму: осколком от орудия ему пробило левую руку и ногу. Ногу врачам удалось спасти, а вот руку отняли выше локтя.

Иван Игнатьевич вернулся домой живым. Женился, стал отцом пятерых детей и прожил долгую жизнь. Историю о своем прадеде-герое рассказала ученица девятого класса Карина Лосева, которая каждый год вместе с родителями ездит на его могилу.

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