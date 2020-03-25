В бою оружие найдете. Солдат, который ушел на войну с голыми руками и вернулся живым

Перевалов Иван Игнатьевич попал на фронт в 20 лет и всю войну прошел пешком. За это время пережить пришлось многое.
Сразу по окончанию учебки выданное снаряжение у новобранцев забрали со словами: "В бою найдете себе необходимое оружие". В первом же сражении Иван Игнатьевич попал в плен, но сумел сбежать. Прятался от немцев в болотах, притворялся мертвым, а когда наконец-то добрался до своих – весил всего 32 килограмма. Поправившись, Иван снова вернулся в полк. Он прошел Украину, Эстонию, Латвию, Литву, но к концу войны, в 1945 году, получил тяжелую травму: осколком от орудия ему пробило левую руку и ногу. Ногу врачам удалось спасти, а вот руку отняли выше локтя.
Иван Игнатьевич вернулся домой живым. Женился, стал отцом пятерых детей и прожил долгую жизнь. Историю о своем прадеде-герое рассказала ученица девятого класса Карина Лосева, которая каждый год вместе с родителями ездит на его могилу.
"Невыдуманные истории" – программа, которую запустили проект "Победа в каждом из нас" и медиагруппа "FM-продакшн". Координаторы проекта "Победа в каждом из нас" Максим и Екатерина Банных рассказывают о жителях Алтайского края, победителях Великой Отечественной, переживших ужасы войны или погибших на фронте. Истории взяты с сайта победавкаждомизнас.рф.
Ежедневно программа выходит на "Ретро FM", "Шансон", "Искатель", "Эхо Москвы" и "Мир". А два раза в неделю новые выпуски будут публиковаться на портале amic.ru.
Если и вы хотите, чтобы история вашего родственника, рассказ о нем был опубликован на сайте победавкаждомизнас.рф, присылайте текст и фотографии на адрес электронной почты pobedavnas@mail.ru. У каждого рассказа есть шанс прозвучать на радио или стать частью других медиапроектов.
Комментарии
попал в плен, но сумел сбежать.
и не сказал об этом никому, особенно нквд
"Сразу по окончанию учебки выданное снаряжение у новобранцев забрали со словами: "В бою найдете себе необходимое оружие".
Вот за эту фразу теперича можно поплатиться?! Очернение как бы...
Была другая страна, идеология, ценности, были люди готовые на самопожертвование во имя жизни потомков, а сейчас, у меня нет иллюзий ....
попахивает фейком...
В бою найдете себе необходимое оружие
Кто придумал этот бред? Либеральная байка, как и 100500 миллионов расстрелянных, заваливание трупами, миллион погибших на Синявинском выступе.
Почти в каждой семье есть своя "история" об участниках ВОВ. Что в этих историях правда, а что "выдумка" по прошествии 75 лет практически невозможно определить. Даже изучив "личное дело" и наградные документы на фронтовика, остается очень много неизвестного.
25.03.2020 10:25
Медведь-шатун
И тогда большая часть смертей была напрасна, а сейчас тем более. Дураков нет.
25.03.2020 11:02
Filin
Т.е. ветеран врёт, жестковертикальный ты наш?
25.03.2020 11:02
Filin Мне 56 и я хорошо ... застал деда. То, что он рассказывал по хлеще Астафьева будет. Лично я верю этому рассказу.
...На войне особенно отчетливо проявилась подлость большевистского строя. Как в мирное время проводились аресты и казни самых работящих, честных, интеллигентных, активных и разумных людей, так и на фронте происходило то же самое, но в еще более открытой, омерзительной форме. Приведу пример. Из высших сфер поступает приказ: взять высоту. Полк штурмует ее неделю за неделей, теряя множество людей в день. Пополнения идут беспрерывно, в людях дефицита нет. Но среди них опухшие дистрофики из Ленинграда, которым только что врачи приписали постельный режим и усиленное питание на три недели. Среди них младенцы 1926 года рождения, то есть четырнадцатилетние, не подлежащие призыву в армию… «Вперрред!!!», и все. Наконец какой то солдат или лейтенант, командир взвода, или капитан, командир роты (что реже), видя это вопиющее безобразие, восклицает: «Нельзя же гробить людей! Там же, на высоте, бетонный дот! А у нас лишь 76 миллиметровая пушчонка! Она его не пробьет!»… Сразу же подключается политрук, СМЕРШ и трибунал. Один из стукачей, которых полно в каждом подразделении, свидетельствует: «Да, в присутствии солдат усомнился в нашей победе». Тотчас же заполняют уже готовый бланк, куда надо только вписать фамилию, и готово: «Расстрелять перед строем!» или «Отправить в штрафную роту!», что то же самое. Так гибли самые честные, чувствовавшие свою ответственность перед обществом, люди. А остальные – «Вперрред, в атаку!» «Нет таких крепостей, которые не могли бы взять большевики!» А немцы врылись в землю, создав целый лабиринт траншей и укрытий. Поди их достань! Шло глупое, бессмысленное убийство наших солдат. Надо думать, эта селекция русского народа – бомба замедленного действия: она взорвется через несколько поколений, в XXI или XXII веке, когда отобранная и взлелеянная большевиками масса подонков породит новые поколения себе подобных...
Николай Никулин "Воспоминания о войне"