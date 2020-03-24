"Заболеть могут все": алтайский эпидемиолог призвала сидеть дома и мыть телефоны

Диагноз "коронавирус" в России поставили 438 пациентам. На Алтае людей с новой болезнью пока не выявили. Но единичные случаи заболевания есть в соседних Томской, Кемеровской, Новосибирской областях. А потому жителям Алтайского края тоже тревожно. В эфире "Эха Москвы в Барнауле" главный внештатный эпидемиолог краевого Минздрава Ирина Переладова рассказала, как обмануть систему и обеспечить бесконечный запас медицинских масок, что нужно сделать, чтобы мытье рук стало по-настоящему эффективным, и как лечиться правильно. Кстати, Ирина Переладова подчеркивает, что все заболевшие в России привезли вирус из-за рубежа. Внутри страны люди друг друга не заражали.

0:40 Россиянам можно ездить в любые страны, но не нужно. Формального запрета на передвижение, конечно, нет. Однако медики настоятельно рекомендуют отказаться от зарубежных поездок и путешествий внутри страны. Лучший вариант – самоизоляция.

1:05 Еще до момента объявления пандемии коронавируса россияне начали массово скупать медицинские маски. Тогда же начались споры об их пользе. Переладова уверена, что маска действительно помогает, но прослужить она может не более двух часов, затем ее нужно поменять. Но когда запас закончится, штурмовать аптеки не нужно. Например, медики часто пользуются самодельными четырехслойными марлевыми масками. Их можно стирать и использовать многократно, а польза такая же, как от одноразовых.

2:14 Чистота – залог здоровья. Штампованная фраза оказывается актуальна как никогда. В первую очередь эпидемиолог советует чаще мыть руки. Правда, пользы от этого не будет, если не очистить все вокруг. Вторым в списке на дезинфекцию стоят телефоны и подручные девайсы, например клавиатура и компьютерная мышь.

3:02 Поставить диагноз "коронавирус" самому себе невозможно, как и любой другой. Но в случае высокой температуры, кашля и боли в горле в больницу идти все-таки не надо. Да, именно так. Лучше вызвать врача домой, не заражать других и не заниматься самолечением. Переладова напоминает, что назначать лекарства и ставить диагнозы могут только профессионалы.

3:21 Одна из самых главных задач на Алтае сейчас – наблюдение за людьми, которые приехали из других стран. Многие из них находятся на карантине или попросту самоизолировались. Болезни у них нет, но врачи все равно отслеживают их состояние. Разумеется, на это тратятся ресурсы.

4:03 "Заразиться могут все". Так Ирина Переладова развеяла мифы, которые гласят, что болезнь в первую очередь поражает пожилых людей или детей. Это не так, опасность заражения одинакова как для стариков, так и для взрослых и детей. Коронавирус – это инфекция, заболеть может любой. Потому медики одинаково внимательно работают со всеми возрастными группами.