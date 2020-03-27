Дорогая весточка из дома. История семейной фотографии, сделанной за сутки до войны

Семья Петра Денисовича сделала эту фотографию за день до начала Великой Отечественной – 21 июня 1941 года. Всю войну она напоминала ему о доме.
22 июня главу семьи забрали в Новосибирск учиться на шофера и сразу после обучения направили на фронт. В память о родном доме жена отправила ему ту самую семейную фотографию. Правда, уголок пришлось подрезать – не помещалась в конверт.
Петр прошел всю войну. На полуторке возил снаряды на передовую. Ночами приходилось прятаться и "на ощупь" передвигаться с выключенными фарами. В бою он получил контузию, но несмотря на все испытания вернулся домой. Фотографию семьи Петр Денисович пронес с собой через все годы Великой Отечественной.
Сегодня снимок, сделанный за день до войны, хранится в семейном альбоме как реликвия и напоминает внукам о дедушке-герое.
"Невыдуманные истории" – программа, которую запустили проект "Победа в каждом из нас" и медиагруппа "FM-продакшн". Координаторы проекта "Победа в каждом из нас" Максим и Екатерина Банных рассказывают о жителях Алтайского края, победителях Великой Отечественной, переживших ужасы войны или погибших на фронте.
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Комментарии
Интересно сколько ему лет на фото ? Почему то на снимках тех лет люди выглядят старше своих лет.