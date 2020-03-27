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Дорогая весточка из дома. История семейной фотографии, сделанной за сутки до войны

, ИА "Амител"
"Невыдуманная история" о женской преданности и солдатском долге

Семья Петра Денисовича сделала эту фотографию за день до начала Великой Отечественной – 21 июня 1941 года. Всю войну она напоминала ему о доме.

22 июня главу семьи забрали в Новосибирск учиться на шофера и сразу после обучения направили на фронт. В память о родном доме жена отправила ему ту самую семейную фотографию. Правда, уголок пришлось подрезать – не помещалась в конверт.

Петр прошел всю войну. На полуторке возил снаряды на передовую. Ночами приходилось прятаться и "на ощупь" передвигаться с выключенными фарами. В бою он получил контузию, но несмотря на все испытания вернулся домой. Фотографию семьи Петр Денисович пронес с собой через все годы Великой Отечественной.

Сегодня снимок, сделанный за день до войны, хранится в семейном альбоме как реликвия и напоминает внукам о дедушке-герое. 

"Невыдуманные истории" – программа, которую запустили проект "Победа в каждом из нас" и медиагруппа "FM-продакшн". Координаторы проекта "Победа в каждом из нас" Максим и Екатерина Банных рассказывают о жителях Алтайского края, победителях Великой Отечественной, переживших ужасы войны или погибших на фронте.

Истории взяты с сайта победавкаждомизнас.рф. Ежедневно программа выходит на радио "Ретро FM", "Шансон", "Искатель", "Эхо Москвы" и "Мир". А два раза в неделю новые выпуски будут публиковаться на портале amic.ru.

Если и вы хотите, чтобы история вашего родственника, рассказ о нем был опубликован на сайте победавкаждомизнас.рф, присылайте текст и фотографии на адрес электронной почты pobedavnas@mail.ru. У каждого рассказа есть шанс прозвучать на радио или стать частью других медиапроектов.

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

27.03.2020 14:43
Алиса

Интересно сколько ему лет на фото ? Почему то на снимках тех лет люди выглядят старше своих лет.

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