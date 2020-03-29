Более трех тысяч подарков собрали для алтайских ветеранов в рамках "Марафона победы"

Три тысячи подарков для ветеранов Великой Отечественной войны смогли собрать за шесть лет организаторы марафона "Спасибо за Победу" – Медиагруппа "FM-Продакшн", который проходит в крае уже шесть лет. В акции принимают участие все желающие. Жители Алтая делают пожертвования или покупают продукты, а компания и волонтеры формируют подарочные наборы и адресно передают их ветеранам ко Дню Победы в Барнауле, Бийске и Горно-Алтайске. Как удалось объединить людей ради одной цели, и что по-настоящему приносит радость ветеранам в эфире "Эха Москвы в Барнауле" рассказала директор по маркетингу медиагруппы "FM-Продакшн" Татьяна Бондарева. Слушайте подкаст на amic.ru и принимайте участие в акции.

1:54 В ходе развития акции компании понадобилась помощь. Сотрудники попросту не могли сами расфасовать и доставить продукты – их было очень много. С 2017 года на помощь пришли волонтеры барнаульского фонда "Облака". Они ускоряют доставку подарков. Добровольцев из числа обычных барнаульцев называют "автоволонтерами". Они развозят и вручают наборы ветеранам.

2:57 "Автоволонтеров" набирают и в этом году. По словам основателя фонда "Облака" Джамили Семененко, сотрудники открыли Telegram-канал "Победа Алтай". Туда просят вступать всех желающих помочь. У группы есть куратор, который даст подробные инструкции. Также информацию о марафоне можно найти в социальных сетях.

3:14 Сами по себе подарки – совсем не главное. Но и с пустыми руками в гости не ходят. Дело в том, что многие пожилые люди выпадают из потока общения в социальной сфере, и проводят много времени наедине с самими собой. Семененко уверена – для ветеранов главное, что к ним приходят в гости, что о них вспоминают. Старики приглашают на кухню, спешат приготовить чай и накормить печеньем, просят остаться и побеседовать. Семененко отмечает, что для ветеранов важно быть частью общества, от которого их отдаляет старость.

4:03 Поучаствовать в марафоне могут все желающие. Барнаульцам и другим жителям Алтая предлагают предоставить продукты либо перечислить денежное пожертвование. Собранную сумму "FM-Продакшн" также тратит на подготовку подарочных наборов. Кроме того, в марафоне Победы участвуют порядка сотни компаний. Например, продовольственные предприятия добавляют в наборы продукты своего производства. Формировать подарки начинают в апреле, а передавать ветеранам – в начале мая.

Все желающие могут сказать "Спасибо за Победу" и помочь собрать подарочные наборы. Списки продуктов и реквизиты для перечисления денег можно найти по ссылке http://fmreklama.tilda.ws/maraphon2020 или на сайте https://fmprod.ru.

Те, кто хочет потратить свободное время на волонтерство, найдет необходимую информацию на сайте фонда "Облака".