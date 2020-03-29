Воскресенье, 29 Март, 09:20

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

А ваша компания уходит на "президентские каникулы"?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 77,73
€ 85,74
1°

1264 +0
Обь
96см +0


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Пандемия коронавирусаИзменение КонституцииВеликий пост-2020
Подкасты

Более трех тысяч подарков собрали для алтайских ветеранов в рамках "Марафона победы"

, ИА "Амител"
Жителям Алтая предлагают порадовать стариков в праздник 75-летия Победы

Три тысячи подарков для ветеранов Великой Отечественной войны смогли собрать за шесть лет организаторы марафона "Спасибо за Победу" – Медиагруппа "FM-Продакшн", который проходит в крае уже шесть лет. В акции принимают участие все желающие. Жители Алтая делают пожертвования или покупают продукты, а компания и волонтеры формируют подарочные наборы и адресно передают их ветеранам ко Дню Победы в Барнауле, Бийске и Горно-Алтайске. Как удалось объединить людей ради одной цели, и что по-настоящему приносит радость ветеранам в эфире "Эха Москвы в Барнауле" рассказала директор по маркетингу медиагруппы "FM-Продакшн" Татьяна Бондарева. Слушайте подкаст на amic.ru и принимайте участие в акции. 

1:54 В ходе развития акции компании понадобилась помощь. Сотрудники попросту не могли сами расфасовать и доставить продукты – их было очень много. С 2017 года на помощь пришли волонтеры барнаульского фонда "Облака". Они ускоряют доставку подарков. Добровольцев из числа обычных барнаульцев называют "автоволонтерами". Они развозят и вручают наборы ветеранам.

2:57 "Автоволонтеров" набирают и в этом году. По словам основателя фонда "Облака" Джамили Семененко, сотрудники открыли  Telegram-канал "Победа Алтай". Туда просят вступать всех желающих помочь. У группы есть куратор, который даст подробные инструкции. Также информацию о марафоне можно найти в социальных сетях.

3:14 Сами по себе подарки – совсем не главное. Но и с пустыми руками в гости не ходят. Дело в том, что многие пожилые люди выпадают из потока общения в социальной сфере, и проводят много времени наедине с самими собой. Семененко уверена – для ветеранов главное, что к ним приходят в гости, что о них вспоминают. Старики приглашают на кухню, спешат приготовить чай и накормить печеньем, просят остаться и побеседовать. Семененко отмечает, что для ветеранов важно быть частью общества, от которого их отдаляет старость.

4:03 Поучаствовать в марафоне могут все желающие. Барнаульцам и другим жителям Алтая предлагают предоставить продукты либо перечислить денежное пожертвование. Собранную сумму "FM-Продакшн" также тратит на подготовку подарочных наборов. Кроме того, в марафоне Победы участвуют порядка сотни компаний. Например, продовольственные предприятия добавляют в наборы продукты своего производства. Формировать подарки начинают в апреле, а передавать ветеранам – в начале мая.

Все желающие могут сказать "Спасибо за Победу" и помочь собрать подарочные наборы. Списки продуктов и реквизиты для перечисления денег можно найти по ссылке http://fmreklama.tilda.ws/maraphon2020 или на сайте https://fmprod.ru.

Те, кто хочет потратить свободное время на волонтерство, найдет необходимую информацию на сайте фонда "Облака".

Читайте также в сюжете: Марафон Победы

Комментарии

29.03.2020 08:45
гость

"Формировать подарки начинают в апреле, а передавать ветеранам – в начале мая."

Т.е. кушать хотят и в помощи нуждаются ветераны один раз в год?

29.03.2020 09:12
- гость -

Т.е. кушать хотят и в помощи нуждаются ветераны

Перестаньте. У них пенсии есть. А родственники их сами работать должны.

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< март 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
09:01
Депутат Госдумы предложил запретить въезд туристов на Алтай 2
08:42
Более трех тысяч подарков собрали для алтайских ветеранов в рамках "Марафона победы" 2
08:04
Новое лекарство от коронавируса создали в России 6
07:34
Медведи просыпаются на Алтае 0
07:05
Ваши деньги попали в беду. Житель Барнаула поверил мошенникам и лишился миллиона 10
06:41
Самые странные и смешные фото от агентов недвижимости 5
06:03
29 марта в Алтайском крае потеплеет до +6°C 0
23:47
Опубликован список товаров первой необходимости при коронавирусе 0
22:04
Россия полностью закроет границы 2
21:13
В разгар карантина в Бийске открыли новый магазин в ТЦ 7
20:23
Виктор Томенко объяснил главам районов, как вести профилактику коронавируса 7
19:43
"Проклятое место". Иномарки лоб в лоб столкнулись в Барнауле 5
18:59
832 жителя Алтайского края за сутки взяли под наблюдение из-за коронавируса 9
18:34
Барнаул замер. Фоторепортаж из торговых центров города 21
17:50
Три человека погибли в ДТП с автобусом маршрута Барнаул – Междуреченск 2
17:14
Алтайского депутата оправдали после обвинения в смертельном избиении битой 13
16:38
Магазин без продавца. Барнаульцы прошли проверку на честность 8
16:01
В России могут остановить авиа- и железнодорожное сообщение из-за коронавируса 19
15:34
Еще один больной коронавирусом умер в России 6
15:02
Социальные ярмарки отменили в Барнауле из-за коронавируса 1
14:45
28 марта в Барнауле на час погаснет свет 7
14:16
Вернувшегося в Барнаул с температурой туриста положили в больницу 25
14:01
Тайны и загадки "отца советской атомной бомбы" Лаврентия Берии 14
13:34
Давали маски и антисептик. Как в Барнауле встречали туристов из Таиланда 27
13:07
Бийск переходит на летнее расписание трамваев 1
12:35
ГИБДД Алтайского края изменила порядок работы из-за коронавируса 1
12:02
Шесть лет назад в Алтайском крае пропала Ксюша Бокова 6
11:38
Полиция Алтайского края приостановила прием граждан из-за карантина 19
11:06
На Алтае пьяные подростки угнали ВАЗ, устроили "гонки" с ДПС и попали в ДТП 2
10:37
Коронавирус у семьи из Алтайского края не подтвердился 10
10:00
Школьники в режиме онлайн смогут подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ 0
09:30
"Мы вместе". Жена Льва Лещенко рассказала о его состоянии 3
09:01
Тилль Линдеманн не болен коронавирусом 10
08:37
Коронавирус, уходи. Врачи рассказали о напитке, который спасает легкие от поражения 14
08:06
Будет даже урок физкультуры. Как барнаульских школьников будут учить дистанционно 10
07:34
В МЧС рассказали, как приготовить шашлык на даче и не сжечь её 1
07:04
Коты, которые не очень рады оказаться на руках у незнакомцев 1
06:36
Россияне рассказали, где будут отдыхать этим летом 6
06:05
Мокрый снег выпадет в Алтайском крае 28 марта 0
23:46
В Госдуме поддержали наказание за продажу лекарств по завышенным ценам 8
23:01
Спрос на туалетную бумагу в России вырос почти в два раза 17
22:32
Банки пожаловались на закрытия вкладов после предложения Путина обложить их налогом 14
22:01
Россияне стали чаще покупать дрели и отвертки 7
21:35
Ремнем, руками и ногами. Многодетного отца из Горно-Алтайска судят за истязание детей 1
21:04
ЕГЭ в России перенесли из-за коронавируса 2
20:39
Россиян попросили воздержаться от пересылки мемов 0
20:10
Единственное алтайское казино все же закрылось на карантин 2
19:45
В Алтайском крае запретили почти все развлечения 7
19:33
Лоукостер "Победа" приостанавливает все полеты с 1 апреля 1
19:05
Тилль Линдеманн заболел коронавирусом 3

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.