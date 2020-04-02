Не смел стрелять в спину. История о том, что не каждый враг заслуживает смерти

Война делит людей на своих и чужих. Одних спасай, а в других стреляй. Но что делать, если твой враг – испуганный подросток?
На пути к Берлину, во время зачистки городских улиц, Богдан лицом к лицу столкнулся с мальчишкой. Парень направил ствол винтовки ему в живот, но в последний момент Богдан увернулся и остался цел. Подросток бросил винтовку и с криком бросился бежать. Выстрелить пацану в спину солдат не смел.
Эту историю Богдан сохранил в своем дневнике и спустя много лет после войны ни разу не пожалел о принятом решении, потому что даже в проклятой мясорубке нужно оставаться человеком.
"Невыдуманные истории" – программа, которую запустили проект "Победа в каждом из нас" и медиагруппа "FM-продакшн". Координаторы проекта "Победа в каждом из нас" Максим и Екатерина Банных рассказывают о жителях Алтайского края, победителях Великой Отечественной, переживших ужасы войны или погибших на фронте.
Истории взяты с сайта победавкаждомизнас.рф. Ежедневно программа выходит на радио "Ретро FM", "Шансон", "Искатель", "Эхо Москвы" и "Мир". А два раза в неделю новые выпуски будут публиковаться на портале amic.ru.
Если и вы хотите, чтобы история вашего родственника, рассказ о нем был опубликован на сайте победавкаждомизнас.рф, присылайте текст и фотографии на адрес электронной почты pobedavnas@mail.ru. У каждого рассказа есть шанс прозвучать на радио или стать частью других медиапроектов.
Комментарии
На войне или ты убьешь, или тебя убьют... Нынешние сопли о войне к действительности мало относятся.