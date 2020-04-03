Пять лет в бою. История солдата, прошедшего Вторую Мировую до конца

Александр Васильевич Зырянов ушел на фронт в июле 1941 года, а вернулся только в октябре 1946. Война против фашизма для него закончилась в Японии.
За 10 дней Александра обучили на сапера и отправили в бой. Во время защиты Москвы и Курской битвы он под бомбежками, каждый раз рискуя жизнью, ставил минные поля и строил мосты, а когда война за Родину закончилась, поехал на восток и задержался там еще на год.
Он вернулся домой и до пенсии работал главным бухгалтером совхоза "Сибирь" в Чарышском районе. О войне Александр предпочитал не говорить, а о подвигах дедушки внуки узнали из статьи в местной газете.
"Невыдуманные истории" – программа, которую запустили проект "Победа в каждом из нас" и медиагруппа "FM-продакшн". Координаторы проекта "Победа в каждом из нас" Максим и Екатерина Банных рассказывают о жителях Алтайского края, победителях Великой Отечественной, переживших ужасы войны или погибших на фронте.
Истории взяты с сайта победавкаждомизнас.рф. Ежедневно программа выходит на радио "Ретро FM", "Шансон", "Искатель", "Эхо Москвы" и "Мир". А два раза в неделю новые выпуски будут публиковаться на портале amic.ru.
Если и вы хотите, чтобы история вашего родственника, рассказ о нем был опубликован на сайте победавкаждомизнас.рф, присылайте текст и фотографии на адрес электронной почты pobedavnas@mail.ru. У каждого рассказа есть шанс прозвучать на радио или стать частью других медиапроектов.
Комментарии
Вот скажите, молодые журналисты, почему вы Великую Отечественную Войну 1941 года упорно называете Второй мировой? Моя версия такая - вы в институтах учились в 1990 и 2000 годы, а тогда очень были популярны иностранные учебники истории. Там она именно Вторая мировая. Но у нас-то была Великая Отечественная!
Это действительно большая разница, потому что разница в названии используется для политики. И в этой политике Советский союз пытаются оболгать, именно для этого нужно, чтобы солдат Красной Армии участвовал во Второй мировой, а не в Великой Отечественной.
Вы не должны быть на стороне современных западных политиков, вы должны быть на стороне этого самого солдата.