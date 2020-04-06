“Двойка”. Алтайский биолог оценила качество озеленения Барнаула

Директор Института биологии и биотехнологии АлтГУ Марина Силантьева оценила озеленение города на “двойку”. Такое положение дел сподвигло учёных огласить свои идеи для улучшения положения. По мнению специалистов, к деревьям в городе нельзя относиться также, как к урнам, заборам и другим архитектурным формам. В первую очередь, для растений нужно выбирать подходящие места, а затем внимательно ухаживать. Учёные предложили выработать долговременный системный план по работе с зеленью. Слушайте подкаст на amic.ru и вы узнаете, какими растениями хотят засаживать город, почему сейчас озеленение считают плачевным, а также зачем старые деревья нужно сносить обязательно.

1:52. Сейчас проблема заключается в том, что каждый год город озеленяют одинаково. В частности, высаживают цветы на один сезон. Но по мнению биологов, основное озеленение должно сложиться именно из деревьев и кустарников. А цветы-одногодки подойдут как дополнительное украшение.

2:20. Концепция алтайских биологов предполагает коллегиальный формат. Это база, где будут общаться учёные, общественники, дизайнеры. Все вместе они и должны создать план действий или систему, согласно которой будут озеленять город. Такой подход требует особых знаний о растениях, также инициаторы должны предлагать продуманные идеи с перспективой на будущее.

3:18. Чтобы реализовать план, придётся привлечь много людей. Силантьева уверена, что инициаторам помогут студенты-биологи. В первую очередь они проведут инвентаризацию тех растений, который есть сейчас. Вероятно, оценивать состояние озеленения начнут с какого-то одного района города. Планируется, что проверяющие должны заглянуть в каждый уголок.

3:53. Также биологи намерены провести инвентаризацию в городских парках, но это сложная работа. Пока что ученые предлагают каждый парк использовать под отдельные нужды. Например, где-то организуют место для спокойных прогулок, где то — для катания на велосипеде. Вместе с тем давно пора выбрать места для выгула собак.

4:42. Сейчас барнаульцы болезненно относятся к вырубке растений. Например, в парке имени Ленина требовалось снести четыре сотни старых деревьев для постройки физкультурно-оздоровительного комплекса, но планы сорвались из-за негативной реакции горожан и общественников. Профессор кафедры ботаники АлтГУ Татьяна Терехина утверждает, что у деревьев есть период завершения жизни. А в городе процесс их старения ускоряется. Поэтому снос ветхих деревьев неизбежен. Дело в том, что старые растения теряют внешнюю привлекательность, да и оптимальнее ухаживать за молодыми растениями. Но главная проблема банальная — опасность обрушения.