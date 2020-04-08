Пули прошли насквозь. История солдата, судьбу которого решил случай

Первым из семьи Шиховцовых на фронт ушел отец Тихон. В 1942 году во время разведки его убили. В боях отца заменил 18-летний сын Вася.

Василий Тихонович участвовал в контрнаступлении и своими руками уничтожил несколько немецких танков, но очередь автоматчика прошила его насквозь. Наверное, он родился в рубашке, потому что выжил. После длительного лечения Василий отправился помогать войскам Белорусского фронта. Сражаться он уже не мог, поэтому его направили в отделение ГСМ поставлять топливо на фронт.

Страшное ранение напоминало о себе и после войны, но Василий Тихонович перенес несколько операций и прожил долгую жизнь, вырастив двух дочерей. Сегодня его фотографию в рядах Бессмертного полка несут внуки, а это значит, что сержант Шиховцов Василий Тихонович по-прежнему в строю.

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