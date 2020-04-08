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Пули прошли насквозь. История солдата, судьбу которого решил случай

, ИА "Амител"
"Невыдуманная история" о том, что даже на войне есть место для чуда

Первым из семьи Шиховцовых на фронт ушел отец Тихон. В 1942 году во время разведки его убили. В боях отца заменил 18-летний сын Вася.

Василий Тихонович участвовал в контрнаступлении и своими руками уничтожил несколько немецких танков, но очередь автоматчика прошила его насквозь. Наверное, он родился в рубашке, потому что выжил. После длительного лечения Василий отправился помогать войскам Белорусского фронта. Сражаться он уже не мог, поэтому его направили в отделение ГСМ поставлять топливо на фронт.

Страшное ранение напоминало о себе и после войны, но Василий Тихонович перенес несколько операций и прожил долгую жизнь, вырастив двух дочерей. Сегодня его фотографию в рядах Бессмертного полка несут внуки, а это значит, что сержант Шиховцов Василий Тихонович по-прежнему в строю.

"Невыдуманные истории" – программа, которую запустили проект "Победа в каждом из нас" и медиагруппа "FM-Продакшн". Координаторы проекта "Победа в каждом из нас" Максим и Екатерина Банных рассказывают о жителях Алтайского края, победителях Великой Отечественной, переживших ужасы войны или погибших на фронте.

Истории взяты с сайта победавкаждомизнас.рф. Ежедневно программа выходит на радио "Ретро FM", "Шансон", "Искатель", "Эхо Москвы" и "Мир". А два раза в неделю новые выпуски будут публиковаться на портале amic.ru.

Если и вы хотите, чтобы история вашего родственника, рассказ о нем был опубликован на сайте победавкаждомизнас.рф, присылайте текст и фотографии на адрес электронной почты pobedavnas@mail.ru. У каждого рассказа есть шанс прозвучать на радио или стать частью других медиапроектов.

 

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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