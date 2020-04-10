"Не хочу переживать это снова". История ветерана, который никогда не говорил о войне

Гаврюшкин Егор Дмитриевич ушел на фронт в 1941 году. Дома остались жена и четверо детей.

Под Сталинградом он получил серьезное ранение, но остался жив и вернулся домой. Устроился работать в колхоз и никогда никому не рассказывал о войне. На все вопросы Егор Дмитриевич отвечал, что не хочет снова переживать эти страшные дни. Лишь однажды ветеран осмелился поговорить с детьми о Великой Отечественной. Он пришел на школьный урок, начал свой рассказ, но закончить не смог. Ему стало плохо, защемило в груди. С тех пор о войне его больше никто не спрашивал.

О подвигах дедушки его внуки и правнуки узнали из архивных документов. До сих пор семья хранит все ордена и награды, которые напоминают им о родном герое-фронтовике.

"Невыдуманные истории" – программа, которую запустили проект "Победа в каждом из нас" и медиагруппа "FM-Продакшн". Координаторы проекта "Победа в каждом из нас" Максим и Екатерина Банных рассказывают о жителях Алтайского края, победителях Великой Отечественной, переживших ужасы войны или погибших на фронте.

Истории взяты с сайта победавкаждомизнас.рф. Ежедневно программа выходит на радио "Ретро FM", "Шансон", "Искатель", "Эхо Москвы" и "Мир". А два раза в неделю новые выпуски будут публиковаться на портале amic.ru.

Если и вы хотите, чтобы история вашего родственника, рассказ о нем был опубликован на сайте победавкаждомизнас.рф, присылайте текст и фотографии на адрес электронной почты pobedavnas@mail.ru. У каждого рассказа есть шанс прозвучать на радио или стать частью других медиапроектов.