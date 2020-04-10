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Фасад нарасхват. Как шифер и бетон принесли успех алтайскому бизнесмену

, ИА "Амител"
Предприниматель монтирует фасады известных зданий по всей России

Развивать бизнес – дело непростое. К счастью, государство активно поддерживает предпринимателей, вводя специальные льготные программы. Одна из них – кредитование под низкий процент.

Руководитель компании "Мультифасад" Глеб Юрьев уже более 10 лет занимается производством уникальных строительных материалов. На развитие бизнеса он взял кредит по льготной процентной ставке в Алтайском фонде МСП. На радио "Эхо Москвы" в программе "Тема дня" бизнесмен рассказал, как инновационный шифер принес ему успех на российском рынке и почему он предпочел начать все сначала.

Сегодня в подкасте: 

01:00 Как все начиналось. "Лет десять назад мы с другом Юрием Акопяном (теперь уже  партнером), закончили АГУ и решили заниматься бизнесом. Выбрали два направления. Первое – разработали технологию по производству шифера, запатентовали его состав и способ производства. Занимались этим в течение семи лет. Второе – производство декоративных фасадных элементов. Сейчас это направление мы и развиваем, а от шифера пришлось отказаться".

02:24 Зачем понадобился патент на шифер. "Наш шифер был действительно инновационный. Во-первых, очень прочный материл – не ломался, не крошился. А главное, что мы производили его из вторсырья: стретч-пленки, ПНД, ПВД. Брали отходы и добавляли туда песок и краситель. Материал собирали с организаций, которые занимаются продуктами: "Мария-Ра", "Холидей", "Аникс"… Раньше они эти отходы сжигали, что не очень полезно для экологии, а мы занялись переработкой. Шифер действительно получался крепкий. Даже снимали ролики, как КамАЗ проезжает по листу, и он остается целым".

03:33 Почему направление закрыли. "Во время кризиса пленка, которую мы использовали в производстве, вдвое увеличилась в цене. Поэтому бизнес пришлось продать нашим партнерам в Красноярске. Они до сих пор с большим энтузиазмом занимаются нашим шифером. У нас по сравнению с Красноярском и электричество стоит довольно дорого. Поэтому везти их продукцию к нам получается даже дешевле, несмотря на транспортные расходы".

04:51 Чем Глеб Юрьев занялся после продажи производства шифера. "Этот материал, стеклофибробетон, придумали не мы. Он используется давно, но в нашем крае его никто еще не внедрял. Стеклофибробетон уникален тем, что он легкий и при этом прочнее обычного бетона. Кроме того, материал эластичен за счет добавления фибры. Бетонную плиту мы не сможем на фасаде приподнять или опустить, а стеклофибробетон более гибкий. По сравнению с аналогами он дороже, но и долговечнее".

06:32 На что понадобился кредит и какую ставку получили. "На покупку оборудования. Мы оформили заявку на пять миллионов рублей сроком на три года под 6,25%".

12:20 Известные объекты компании. "В Барнауле осуществляли монтаж фасада театра кукол "Сказка", полностью его фасад – начиная от производства и заканчивая монтажом. Еще "Антон Палыч", "Собрание", здание Центробанка на пересечении Молодежной – Социалистического, часовня на горе, входная группа стадиона "Динамо". В Екатеринбурге выполнили два масштабных проекта: торговые центры "Гринвич" и "Пассаж". В Казани тоже было порядка семи объектов. Один закончен в 2019 году, остальные – в 2020. Заказчик доволен. Там тоже торговые центры, были и часовни, церковь, гостиницы. А в Краснодаре два-три года назад мы открыли второе производство. В Сибири тепла мало, рабочий сезон – максимум полгода. А на юге погода позволяет монтировать буквально круглосуточно".

20:38 Опыт сотрудничества с Алтайским фондом микрозаймов. "Плюсы есть, есть и минусы. Начну с плюсов. Все, кто работает в АФМЗ, знают свое дело и всегда стремятся помочь. Минус – процесс занимает определенное время. В этот раз я потратил 2-3 недели. Нужно заказать одну справку, потом другую, найти бумаги, представить бизнес-план… Нужно этим заниматься, что-то корректировать. Справка с налоговой, например, действует определенный промежуток времени. Хотя я считаю, что государственное учреждение может в свободном доступе запросить все, что им нужно у налоговой, у Пенсионного фонда, у страховой…"

"Конечно, много документов требуется. Но оно того стоит, потому что ставка действительно выгодная. Ни в одном банке под такой процент кредит взять невозможно. Из опыта скажу, если получается 16-18%, это уже хорошо. То есть в АФМЗ ставка ниже в несколько раз. При этом никаких тайных комиссий, ничего дополнительно не обязывают оформлять".

Алтайский фонд МСП
г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19
Тел.: 8 800 222 8322
Сайт

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

10.04.2020 07:54
- гость -

Удачи.

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