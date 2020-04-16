История женщины, которая до конца жизни хранила клятву погибшему на фронте мужу

"Прожила я, доченька, горькую, как полынь-трава, жизнь", – сказала однажды баба Нюра своей внучке. Но было в этой горькой жизни и светлое время, которое она провела со своим мужем.

Мачеха выгнала Нюру из дома, когда ей было всего восемь лет. Чтобы заработать на еду, она помогала соседям и нянчила их детей. Спустя годы сиротской жизни Нюра переехала в колхоз. Там на одной из вечерок к ней подошел Иван Никифоров. Молодые всего несколько вечеров простояли у калитки и решили пожениться. Жили в скромном доме с одним окошком, вместе работали в поле. Не прошло и года, как у Никифоровых родился сын Николай. Но тут началась война...

"Ты мне, Нюра, сына сбереги, очень я тебя об этом прошу", – последние слова, которые Иван сказал жене перед уходом на фронт. Домой он писал коротко: жив, здоров, воюем. Но однажды вместо долгожданного письма Нюре передали маленькую серую бумажку. Так она узнала, что мужа убили.

Шли годы, Коля подрос и пошел в школу. Нюра работала в колхозе и подрабатывала нянькой. Мужики звали ее замуж, но она отказывала. Боялась, что сына будут обижать, да и как с ними уживаться? Ведь ее Иван добрый, всегда с шуткой, с улыбкой. До глубокой старости Нюра вспоминала о своем молодом муже и выполняла его последнюю просьбу.

"Невыдуманные истории" – программа, которую запустили проект "Победа в каждом из нас" и медиагруппа "FM-Продакшн". Координаторы проекта "Победа в каждом из нас" Максим и Екатерина Банных рассказывают о жителях Алтайского края, победителях Великой Отечественной, переживших ужасы войны или погибших на фронте.

Истории взяты с сайта победавкаждомизнас.рф. Ежедневно программа выходит на радио "Ретро FM", "Шансон", "Искатель", "Эхо Москвы" и "Мир". А два раза в неделю новые выпуски будут публиковаться на портале amic.ru.

Если и вы хотите, чтобы история вашего родственника, рассказ о нем был опубликован на сайте победавкаждомизнас.рф, присылайте текст и фотографии на адрес электронной почты pobedavnas@mail.ru. У каждого рассказа есть шанс прозвучать на радио или стать частью других медиапроектов.