Аппарат ИВЛ и премия врачам: как алтайские бизнесмены помогают больницам Барнаула

В городской клинической больнице № 11 в Барнауле скоро появится новое оборудование для искусственной вентиляции легких. Его подарит инвестиционно-строительная компания "Союз". О том, как еще бизнес помогает алтайской медицине, как заботится о своих сотрудниках в условиях пандемии и как готовится к кризису, рассказал генеральный директор компании Владимир Отмашкин в программе "Тема дня" на радио "Эхо Москвы".

Слушайте подкаст и вы узнаете:

01:20 О покупке аппарата ИВЛ и другой помощи медицине Алтайского края.

"Мы давным-давно работаем с медициной региона, помогаем больницам Барнаула, многое уже сделано. Объем средств, которые мы отправили в региональное здравоохранение раньше, кратно тому, что мы делаем сегодня. Мы как социально ответственное предприятие не можем оставаться в стороне и сейчас, в такой непростой ситуации. Да, решили приобрести для городской клинической больницы № 11 аппарат ИВЛ, а также выделим средства на премию врачам в честь юбилея больницы".

03:19 Почему именно аппарат ИВЛ?

"Потому что в борьбе с коронавирусом именно это оборудование поможет врачам в лечении пациентов. К тому же аппарат достаточно дорогой, порядка трех миллионов рублей. Покупкой его мы занимаемся давно, заранее спрогнозировав ситуацию. Купить его не то чтобы сложно, но пришлось выбирать. Было несколько вариантов. Некоторые срывались, некоторые не устраивали нас. Но мы нашли хороший многофункциональный аппарат китайского производства".

09:24 Как работает компания "Союз" в режиме самоизоляции, что предпринимает для защиты своих сотрудников?

О продуктах: "Сейчас главная задача – вырастить урожай. У нас 15 тысяч гектаров земли, и для нас важно успешно провести посевную, вывести озимые. Мы хорошо подготовлены к этому процессу и работа уже началась. Еще у нас очень большой объем птицеводства. Также на откорм поставлен крупный рогатый скот, кроме этого еще есть сад и огород. Есть задача – обеспечить коллектив собственной алтайской продукцией: мясо птицы, крупы, масло подсолнечное. Она выполняется. И я не сомневаюсь, что наш коллектив в этом плане будет всегда застрахован. Кроме того, мы стараемся увести людей из магазинов, закупаем то, что можно закупить по оптовым ценам: мясо, рыба, фрукты. Выстроили эту систему обеспечения внутри предприятия".

11:30 О ценах: "Наши сотрудники прямо на месте покупают качественные продукты питания и по ценам ниже на 25%, чем в розничных магазинах. Кроме того, мы создали в нашей столовой соответствующий запас продуктов, поэтому перебои и кризисы нам не страшны".

13:12 О дезинфекции:

"Все меры профилактики у нас выполняются давно, закуплено достаточное количество дезинфицирующих средств. Я нюансов не знаю, но могу сказать точно, что ежедневно сотрудникам выдают дезсредства, производится обработка помещений, особенно столовой. Там у нас, кстати, стоят аппараты, которые очищают воздух".

14:14 Что сейчас происходит на строительном рынке?

"Машиностроение у нас работает в плановом режиме. Строительство ведется. Мы вышли на работу, так как нам дали такую возможность. Но об объемах говорить сейчас сложно. Наша компания прошла не один кризис, и мы знаем, что нужно делать в таких непростых условиях. Ничего сверхъестественного, работаем так же, как и работали, но с большей ответственностью со стороны руководителей. Дело в том, что в подобного рода ситуациях ошибки руководителей намного дороже. Мы продолжаем вести работу с нашими потенциальными покупателями, и пока никакой трагедии не видим, тем более что специфика нашей компании заключается в том, что мы строим много, очень быстро и на малом количестве объектов, не размазываем себя по большому количеству домов. Сегодня строим два дома, есть еще задел с нормальным местоположением и с покупателями. У нас нет проблем с банками, мы постоянно с ними контактируем".

16:29 Что будет со строительным рынком к лету, вырастет ли цена на недвижимость?

"Однозначно, будет снижение спроса. Дело в том, что, с одной стороны, есть покупатели, с другой – государство. Сейчас государство предпринимает определенные шаги, по крайней мере, заявляет об этом. И как эти шаги повлияют на покупательную способность и на спокойствие населения, спрогнозировать достаточно сложно".

17:00 Многие люди отложили покупку квартиры до лучших времен, заметно ли это?

"Мы реально оцениваем эту ситуацию. Например, если по Барнаулу мы видим снижение на спрос, то по Новосибирску мы его не наблюдаем. Потому что у нас там серьезный заказчик, который финансирует объекты, и мы для них строим. Покупатели там с соответствующими гарантиями".

18:00 Что дальше будет происходить с бизнесом в Алтайском крае после полноценного выхода с каникул? Чего ожидать?

"Все будут стараться работать, все будут как-то рисковать. Но все наработки, которые есть у бизнесменов, никуда не денутся. Я не думаю, что произойдет какая-то катастрофа. Да, будет снижение, но не коллапс. Опять же, я говорю о сегодняшней ситуации. А что там будет дальше, увидим. На самом деле вопросов больше, чем ответов. Если бы это был просто экономический кризис, я бы даже глазом не моргнул, а тут еще коронавирус. Все эти моменты завязаны между собой".

20:43 Если есть сбережения, куда вложить?

"Вопросы инвестирования понятны и просты. Прежде чем куда-то отнести деньги, нужно 40 раз подумать – куда, что это за организация. Не полениться и провести мониторинг. Иногда наивность людей прямо поражает. Но могу точно сказать, что тот, кто вложил деньги в жилье, еще не проиграл ни разу".

21:32 Изменилась ли цена на объекты и есть ли вероятность, что поменяется?

"Пока мы еще не почувствовали этого и ничего не меняли. Был определенный рост цен месяц назад, а сейчас все затихло. Чтобы цена менялась, нужны определенные факторы. Если все более или менее спокойно пройдет, то она может и не измениться. Также многое зависит от настроения людей. Вот когда был предыдущий кризис, когда рубль обвалился, граждане из Казахстана у нас буквально жилье подъездами покупали, играли на курсе валют. А в этом году таких ситуаций нет, там у них своих проблем хватает. Утверждать что-то я не могу, но рассчитываю на стабильность".

22:46 Есть ли какие-то еще планы по помощи региону, кроме покупки аппарата ИВЛ?

"Пока мы планируем премии для врачей горбольницы № 11, чтобы они отпраздновали юбилей. А потом будем смотреть по обстоятельствам, загадывать не будем. Поймите, деньги у нас не валяются, особенно в такой непростой ситуации. Деньги должны работать либо мы должны уметь их сохранить, потому что за нами ответственность перед сотрудниками, перед дольщиками. Они вообще для нас святое. Мы не имеем права даже допустить мысли, что могут возникнуть какие-то проблемы. За все годы работы на рынке, а мы уже работаем около 20 лет и построили больше миллиона квадратных метров, мы никого ни разу не обманули".