Он истекал кровью, но продолжал бой. История Героя Советского Союза Василия Макарова

Ефрейтор Василий Макаров участвовал в двух крупных боевых операциях. Дважды он был тяжело ранен, но, несмотря на это, продолжал бой. За невероятную стойкость и образцовое выполнение боевых заданий его наградили званием Героя Советского Союза.

Свой главный подвиг ефрейтор Макаров совершил в боях за Днепр. Советские войска почти не имели тяжелого вооружения и несли огромные потери. Немцы постоянно бомбили переправы, не давали подвозить оружие и боеприпасы. Под непрерывным огнем и с тяжелым ранением Василий обеспечивал переброс войск и поставки припасов. За это его наградили званием Героя Советского Союза.

В 1946 году старшину Макарова демобилизовали. Он вернулся в село, а потом уехал жить в Курск. Спустя годы тяжелые ранения дали о себе знать, и в 1973 году после продолжительной болезни Василий Маркелович умер.

Сегодня имя Василия Маркеловича Макарова внесено в энциклопедию Алтайского края, а в селе Вылково в честь него названа улица.

"Невыдуманные истории" – программа, которую запустили проект "Победа в каждом из нас" и медиагруппа "FM-Продакшн". Координаторы проекта "Победа в каждом из нас" Максим и Екатерина Банных рассказывают о жителях Алтайского края, победителях Великой Отечественной, переживших ужасы войны или погибших на фронте.

Истории взяты с сайта победавкаждомизнас.рф. Ежедневно программа выходит на радио "Ретро FM", "Шансон", "Искатель", "Эхо Москвы" и "Мир". А два раза в неделю новые выпуски будут публиковаться на портале amic.ru.

Если и вы хотите, чтобы история вашего родственника, рассказ о нем был опубликован на сайте победавкаждомизнас.рф, присылайте текст и фотографии на адрес электронной почты pobedavnas@mail.ru. У каждого рассказа есть шанс прозвучать на радио или стать частью других медиапроектов.