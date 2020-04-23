"Он погиб почти сразу, в первом бою". История о братьях, которых разделила война

"Сашу забрали на фронт совсем молодым. Почти сразу же, в первом бою, он и погиб", – рассказывал Павел Васильевич. О брате он говорил редко и всегда с большой горечью.

Павел служил разведчиком. Побывал в Польше и Венгрии. В одном из боев немецкий пулемет непрерывным огнем перекрыл дорогу советским войскам. Павел подобрался к немцам и уничтожил пулеметный расчет, за что был награжден медалью "За отвагу". После войны он прожил долгую жизнь и умер в 2014 году.

Его брат Александр погиб, но не в самом начале войны, как дедушка Паша рассказывал родственникам. До победы он не дожил всего три месяца. О фронтовом пути Александра Васильевича известно только то, что начался он на Украине, а закончился под Берлином. Информации о нем очень мало даже в архивах.

Внуки продолжают искать источники, которые расскажут о судьбе их дедушки и его брата Александра. Каждый год они вспоминают о дедушке Паше и хотят побывать на месте захоронения его брата Саши, чтобы отдать дань памяти герою, но пока не знают, где он похоронен.

"Невыдуманные истории" – программа, которую запустили проект "Победа в каждом из нас" и медиагруппа "FM-Продакшн". Координаторы проекта "Победа в каждом из нас" Максим и Екатерина Банных рассказывают о жителях Алтайского края, победителях Великой Отечественной, переживших ужасы войны или погибших на фронте.

Истории взяты с сайта победавкаждомизнас.рф. Ежедневно программа выходит на радио "Ретро FM", "Шансон", "Искатель", "Эхо Москвы" и "Мир". А два раза в неделю новые выпуски будут публиковаться на портале amic.ru.

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