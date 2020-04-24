Для вас – бесплатно: что на Алтае делают для поддержки предпринимателей

Алтайские предприниматели переживают сейчас не лучшие времена. Из-за пандемии коронавируса закрыты кафе, рестораны, салоны красоты и магазины одежды. Бизнес несет потери, сотрудники теряют работу. Какую помощь предпринимателям края оказывают сейчас, рассказала в программе "Тема дня" на радио "Эхо Москвы" руководитель центра поддержки предпринимателей Алтайского фонда МСП Ирина Черепанова.

Слушайте подкаст и вы узнаете:

02:55 О бесплатной сертификации на продукцию и для чего это нужно.

Фонд МСП полностью оплачивает не только обязательную сертификацию, но и добровольную. Если в прошлом году сумма сертификации была до 100 тысяч рублей, то в этом году фонд значительно поднял планку и по некоторым компаниям размер поддержки составляет 700 тысяч.

04:38 О стоимости сертификации и где можно узнать подробную информацию.

Сумма сертификации зависит от группы товаров. Она варьируется от 15 до 200 тысяч рублей. Подробности о данной услуге можно найти на сайте мойбизнес22.рф или позвонив по телефону 8-800-222-83-22.

07:49 О том, какие заявки на сертификацию уже одобрены, и будет ли дополнительный прием заявок от предпринимателей.

На сегодняшний день одобрены заявки на сертификацию меда, детских товаров. От того, как она пройдет, останутся ли средства, будет зависеть – повторит ли фонд МСП прием документов на эту услугу.

08:35 Об этапах сертификации.

Фонд выстраивает взаимодействие контрагентами – сертифицирующими органами. А далее они работают напрямую с бизнесменом. Если необходимо, выезжают на предприятие, проверяют соответствие всем стандартам, всех производственных процессов. Предприниматель отправляет сертифицирующим органам образцы продукции.

10:41 О том, как фонд МСП помогает в обучении предпринимателей работе с государственными закупками абсолютно бесплатно.

В услугу входит обучение предпринимателя в школе поставщиков, где он учится, как участвовать в закупках. Далее мы оплачиваем регистрацию электронной подписи, а потом, в течение месяца, предприниматель участвует в закупках при сопровождении сотрудников в рамках этой меры поддержки.

13:40 Об онлайн-торговле и Wildberries.

Фонд планирует расширять работу по участию на электронных торговых площадках, а также запустить линию поддержки выхода на Маркетплейс, такие как Wildberries.

14:40 О том, что предприниматели могут подать заявку на бесплатную разработку сайта.

В прошлом году эта услуга была популярной, и фонд решил продолжить ее в этом году. Мы полностью оплачиваем разработку сайта для компании. Речь идет о лендинге, одностраничном интернет-ресурсе. Наши подрядчики, которые будут этим заниматься, индивидуально подходят к маркетингу и дизайну, опираясь на профиль компании. Сегодня уже поступило более 50 заявок.

16:13 О том, как можно бесплатно оформить патент и зарегистрировать товарный знак.

Фонд МСП оплачивает патентование разработок и изобретений, а также регистрацию товарного знака – логотип, название. И по регистрации товарного знака нет никаких ограничений, то есть в одном сегменте можно рассмотреть регистрацию нескольких товарных знаков для одной компании.

19:11 О том, как можно бесплатно пройти обучение, какие программы и марафоны предлагает фонд МЧС совместно с партнерами.

Предпринимателям предлагают принять участие в бесплатном онлайн-марафоне "Делай". Этот марафон запустила федеральная компания и наш партнер "Деловая среда". Он ориентирован на всю Россию, состоит из 12 вебинаров, которые проходят два раза в неделю. Вести их будут действующие бизнесмены Владимир Волошин, Григорий Аветов, Александр Левитас, Ксения Ульянова, Екатерина Уколова, Алексей Четвергов, Александра Черкас.

23:38 О том, какие еще обучающие программы готовятся для бизнесменов.

Также скоро стартует серия вебинаров по антикризисным темам. Здесь будут затронуты и продажи, и работа с командой, управление стрессом, возможности перевода сотрудников на удаленную работу.

Алтайский фонд МСП

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