"Мы радовались как дети". История солдата, который видел, как закончилась война

"Когда над Рейхстагом взвился красный стяг, мы радовались как дети", – писал Павел Филиппович. Этот великий момент он видел своими глазами.

Больше всего ему запомнился бой за последние рубежи обороны фашистов – Зееловские высоты. "За три минуты до атаки сотни зенитных прожекторов и тысячи танковых фар неожиданно ударили в глаза обороняющихся. Это было потрясающее зрелище", – рассказывал Павел.

Сам он в том бою оказался на волосок от гибели. Снаряд попал в гусеницу его танка, и менять ее пришлось под непрерывным огнем. Помогли товарищи, которые своим танком закрыли поврежденную технику и выиграли время для замены гусеницы.

Павел дошел до Берлина. Здесь в бой рвались даже раненые. "Вот возьмем Рейхстаг, – говорили они, – тогда можно будет отдохнуть и подлечиться". Когда над Рейхстагом поднялся красный флаг, солдаты не сдерживали слез. "Это было не только знамя нашей военной победы, это был светлый символ надежды, символ свободы и счастья всех народов!" – вспоминал Павел Филиппович.

"Невыдуманные истории" – программа, которую запустили проект "Победа в каждом из нас" и медиагруппа "FM-Продакшн". Координаторы проекта "Победа в каждом из нас" Максим и Екатерина Банных рассказывают о жителях Алтайского края, победителях Великой Отечественной, переживших ужасы войны или погибших на фронте.

Истории взяты с сайта победавкаждомизнас.рф. Ежедневно программа выходит на радио "Ретро FM", "Шансон", "Искатель", "Эхо Москвы" и "Мир". А два раза в неделю новые выпуски будут публиковаться на портале amic.ru.

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