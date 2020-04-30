Тяти больше нет. История о том, как семьи выживали без отцов, дедов и братьев

"Отец поднял меня на руки и крепко-крепко обнял. С тех пор мы больше никогда не виделись", – рассказывала Варвара Петровна. Когда началась война, ей было всего шесть лет.

Через год после того как Петра Степановича забрали на фронт, Варя пошла в школу. Вместо учебников она носила с собой районные газеты. По ним дети учились читать, а писали чернилами из свеклы и сажи. Между строк в старых, использованных тетрадках. На учебу дети ходили в чем придется. Одежды и обуви не хватало.

"Бабушка сама шила наряды для себя и шестерых детей. Перешивала старые вещи. Летом носили лапти, а зимой на всю семью была только одна пара валенок. Их обувал тот, кому было нужнее, – вспоминала Варвара Петровна. – Питались тем, что выросло на огороде, а когда пекли хлеб, добавляли в муку жмых или траву. Очистки от картошки никогда не выбрасывали. Сохраняли, чтобы посадить весной".

Страшнее голода было только ожидание. Люди с надеждой и тревогой ждали дни, когда почтальонка привезет в село вести с фронта. Каждый раз вместе с письмами приходили и похоронки. Тогда всем селом собирались и приносили что-нибудь из дома, чтобы помянуть погибшего. Однажды такая весть пришла и в дом Вари.

"Помню, как принесли письмо с фронта, что мой отец Сайко Петр Степанович пропал без вести. Мама очень сильно плакала, и все в нашей семье плакали. А я ничего не понимала. Не понимала того, что моего тяти больше нет", – рассказывала она.

До самой смерти Варвара Петровна хранила дома портрет своего отца. Теперь этот портрет и пара выцветших фотографий напоминают потомкам о подвиге, который совершил их дедушка-герой.

"Невыдуманные истории" – программа, которую запустили проект "Победа в каждом из нас" и медиагруппа "FM-Продакшн". Координаторы проекта "Победа в каждом из нас" Максим и Екатерина Банных рассказывают о жителях Алтайского края, победителях Великой Отечественной, переживших ужасы войны или погибших на фронте.

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