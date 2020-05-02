Без права на ошибку. История солдата, который отдал войне семь лет своей жизни

Федор Иванович Батырев ушел на фронт в 1942 году. Служил минером – тем самым, о которых говорят "без права на ошибку". Армейский путь для Федора затянулся на семь лет и закончился только в 1949 году в Германии, в городе Ранесдорф. Вернулся в Барнаул, был женат. А потом внукам рассказывал много историй о "том самом" военном времени. Но чаще всего вспоминал один случай.

В 1943 году группа минеров, которой командовал Федор, была отправлена на задание – очистить от мин дорогу, ведущую к вражеским позициям. И там бойцы "нос к носу" встретились с немецкой разведкой. Завязалась рукопашная – посреди поля, напичканного минами. Вскоре подключилась вражеская артиллерия, которая начала минометный обстрел, и шансов там выжить у советских солдат почти не было. Но вовремя подоспели товарищи, которые помогли выбраться из смертельной ловушки.

После этого на передовой Федор Иванович пробыл еще год. В 1944 году на Белорусском фронте машина, в которой он ехал, подорвалась на мине. Солдат получил серьезные ранения и был признан непригодным к строевой. Лечение было долгим. А после госпиталя Федор продолжил службу в армии – стал обучать новобранцев минному делу. И только в 1949 году вернулся домой.

Сегодня внуки бережно хранят все награды Федора Ивановича, которые их дедушка получил за свой долгий армейский путь. И с гордостью рассказывают о его подвигах.

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