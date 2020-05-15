Праздник в каждую квартиру. В Алтайском крае отпразднуют 1 июня в новом формате

Во время пандемии коронавируса отменяются все массовые мероприятия по всей России, и Алтайский край не исключение. Многие важные события переносятся или переходят в онлайн. В таком формате 1 июня пройдет и праздник-ярмарка "Алтайский край – территория детства". Что там будет, как идет подготовка к мероприятию, в программе "Тема дня" на радио "Эхо Москвы" рассказала организатор, куратор этого проекта Олеся Лободина.

Слушайте подкаст и вы узнаете:

03:16 Об онлайн-платформе и услугах со скидкой.

"Пять минут онлайн – это огромное количество времени. Чем его забивать? Это должен быть интересный контент. На сегодняшний день концепция такая: будет сайт ярмаркадетства.рф, он сейчас находится в разработке. Здесь все предприниматели Алтайского края, занимающиеся услугами и товарами в сфере детства, будут предлагать скидки от 30% на свои услуги именно в этот день".

06:53 О празднике через экран и доставке подарков.

"Задача – через призму экрана, как через защитную маску, принести праздник в каждую квартиру. Как это будет выглядеть? У нас будет несколько площадок. Одна из них официальная, где ведущий представляет нашу электронную площадку. Он знакомит с правилами, рассказывает, как воспользоваться услугами и о самом событии. Дальше он передаст слово площадке детства. Она будет празднично оформлена, будут приглашены аниматоры, гости с животными, клоуны, которые расскажут, как можно развлекаться дома.

А также у нас запланирована прямая трансляция доставки подарков. То есть в прямом эфире можно участвовать в викторинах и розыгрышах. Когда вы, находясь у экранов дома, на даче, на работе, выиграете приз, вам ростовые куклы доставят и его, и праздничные шары".

09:22 О предпринимателях и розыгрышах.

"Это будут краткие сюжеты о предпринимателях Алтайского края. Как раз от них мы и будем проводить розыгрыши. Например, нет у вас возможности сегодня купить, зато есть альтернатива – выиграть. Будет порядка 20 розыгрышей. И если не получится выиграть телефон, то хорошее настроение и праздничные шары – запросто".

12:25 О тех, кто может принять участие в празднике-ярмарке.

"К участию приглашают всех предпринимателей, которые работают в сфере услуг для детей. Это оздоровительная сфера – бассейны, фитнес-центры; развивающая деятельность – кружки, обучение языкам, легоцентры, робототехника, рисование, балетные школы, подготовка к школе, работа психологов, гончарные мастерские. Что касается товаров – это игрушки, одежда, школьные принадлежности и многое другое".

16:16 О роли фонда МСП в реализации этого проекта.

"Очень важно, что здесь умеют слушать. Где-то ты просто получаешь ценный совет, а где-то – поддержку. И в этом случае Центр инновации в социальной сфере и центр "Мой бизнес" – это феи с волшебной палочкой".

20:00 О резиденции Деда Мороза и новых мероприятиях.

"Резиденции в этом году исполняется восемь лет. Сейчас уже идет активная подготовка к сезону. Всеми продуктами, новыми идеями, которые требуют длительной проработки, мы уже полноценно занимаемся. Мы запускаем и реализуем новый проект "Интерактивная карта сказочных объектов России".

23:38 О сказочных героях и Деде Медведе.

"Планируем приглашать героев из тех резиденций, которые официально существуют в России. Уже есть задумка, проведены первые переговоры по поводу сказочного героя, который мог бы представлять наш край на сказочной карте России. Это Дед Медвед, которого Комитет по развитию туризма г. Барнаула давно уже популяризует".

24:24 О Доме сказок.

"Дом сказок будет организован на территории резиденции Деда Мороза. Резиденция работает с 18 ноября по январь. А Дом сказок будет функционировать круглый год. Останется одна из локаций, Кабинет Деда Мороза, который трогать нельзя из-за трона, личных вещей. А остальное будет меняться в зависимости от экспозиции".

Алтайский фонд МСП

г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19

Тел.: 8 800 222 8322

Сайт