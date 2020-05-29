Кто поможет бизнесу. Как алтайские предприниматели используют господдержку

Алтайским бизнесменам сейчас приходится нелегко. Многие перестраивают работу, ищут новую нишу, переходят с внешнего на внутренний рынок. Все это было бы сложнее осуществить, если бы не поддержка государства. Какие меры принимаются на Алтае, как ими воспользоваться и кто уже это сделал, рассказала генеральный директор компании "Сибирский дар природы" Олеся Шевченко в программе "Тема дня" на радио "Эхо Москвы".

01:21 Чем занимается компания?

"Наша компания "Сибирский дар природы" занимается переработкой и продажей сельскохозяйственного сырья. Работаем мы не с теми культурами, которыми славится наш Алтай, например, пшеница и гречка, а с красным просо, который идет на корм животным". Также предприятие работает с подсолнечником, который перерабатывается для заводов, производящих подсолнечное масло, и для тех, кто непосредственно занят обжаркой этой культуры.

03:52 О поставках. "Наше предприятие планировало поставки сырья в Армению, но "пришел коронавирус" и все отменилось. Сейчас сняли ограничения, но армянские партнеры отказываются покупать сырье в Алтайском крае, они ищут, где поближе".

06:28 О страхе и панике. "Что делать, как выживать? Мы обратились за помощью в Алтайский фонд МСП. Уже в апреле он предложил нам помощь в сертификации". После нескольких звонков на горячую линию фонда к руководству компании пришла уверенность, что помогут. Появилась надежда на спасение. Уход на внутренний рынок.

08:39 Сертификация. "Мы принимаем решение оформить сертификат. Порадовало, что для этого нужно минимальное количество документов. Заполнили буквально три документа, просто вписав свои данные и все". Услуга полностью бесплатная.

10:45 Вторая услуга от фонда МСП – бесплатное размещение продукта на торговых площадках, сопровождение закупок на два месяца. Вот такая поддержка. "Мы получили бесплатное размещение на электронных торговых площадках и право ведения закупок на два месяца, до 24 июня".

13:30 Денег готовых никто не давал. "Для всех времена тяжелые, начиная со сферы услуг и заканчивая холдингами. Нам были даны рекомендации, как выйти из этого положения и остаться на плаву". Фонд начал спасать предприятия мелкого и среднего бизнеса.

20:15 Уроки для бизнеса в кризисной ситуации. "Во-первых, нужно иметь не один бизнес, а несколько. Если с одним проблема, то выручит другой. Во-вторых, если даются ресурсы, рекомендации по выходу из сложной ситуации, ими нужно воспользоваться. В- третьих, по возможности объединяться предпринимателям, разрабатывать программы и совместно работать".

23:18 В планах – поставки в Германию и Японию. "В Японии очень любят зеленую гречку. Так что в перспективе, года через два, компания планирует посеять зеленую гречку. А в Германию есть желание экспортировать подсолнечник".

25:20 Что сеют фермеры в Алтайском крае? "Из года в год одни и те же культуры и в одинаковых пропорциях. Аграрии мало следят за рынком, выбирают культур пять и работают с ними. Года четыре назад был всплеск посева и сбыта ячменя. Его вывозили не только на внутренний рынок, но и за границу".

Алтайский фонд МСП

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