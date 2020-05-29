Банк, который поддерживает. Какие возможности в кризис предлагает "Сибсоцбанк"

Правительство разработало несколько программ поддержки бизнеса и населения, пострадавших в кризисе. Но если населению дают многочисленные выплаты (почти все – семьям с детьми), то предприниматели могут рассчитывать только на отсрочки. Да и те либо малоинтересны, либо малодоступны. Почему так происходит, на что идут банки, чтобы помочь своим клиентам удержаться на плаву и почему долги все равно придется отдавать, в эфире радио "Эхо Москвы в Барнауле" рассказал председатель правления "Сибсоцбанка" Дмитрий Тюнин.

01:29 "Ситуация в экономике очень серьезно накалилась из-за ограничений, связанных с коронавирусом. В наиболее сложном положении оказался малый бизнес, в основном – сфера услуг, частные торговые предприятия, общепит, туризм". Самого пострадавшего малого бизнеса в структуре портфеля "Сибсоцбанка" немного, но все равно уже были обращения по поводу кредитных каникул.

02:14 "Есть несколько правительственных программ поддержки. И я пока не могу сказать, что они востребованы бизнесом в полной мере". Дмитрий Тюнин напомнил основные из них: кредитные каникулы и кредит на выплату заработной платы. А с 1 июня предприниматели смогут обращаться за новой мерой поддержки – кредитом под 2% для возобновления деятельности. И если удалось сохранить не менее 90% персонала, то с декабря они получат еще и субсидию на погашение этого кредита.

04:45 "Главный недостаток программ – привязка к ОКВЭДам (видам экономической деятельности). Многие предприятия реально пострадали, а помощь получить не могут. Но даже уже министр экономики признал, что это проблема. Надеюсь, правительство изменит эти правила, потому что логичнее отталкиваться от снижения выручки". Но хорошо, что в этой нестандартной ситуации государство предоставляет хоть какую-то поддержку.

07:47 "В Алтайском крае большое количество малого и микробизнеса. По ним и пришелся основной удар. И это не только их проблема, ведь они тоже наполняют краевой бюджет, дают рабочие места". О том, что господдержка должна быть именно на сохранение занятости и возвращение бизнеса после пандемии. Выплаты на детей – это, конечно, хорошо. Но они не решают проблему, если не будет работы.

10:00 "Пока мы не можем оценить все последствия. Но региональные власти реагировали оперативно". О своевременном возобновлении работы предприятий.

10:27 "Отраслей, которые могут рассчитывать на поддержку, много: сфера услуг, общепит, туризм, производство одежды, мебели, текстильных изделий, парфюмерии, игрушек и многие другие. Но в этот список не входит значительная доля экономики". О том, почему хорошая мера для многих оказалось недоступной.

11:44 "Работа во время самоизоляции была нова и для нас. Пришлось в короткие сроки перевести значительную часть персонала на "удаленку". Технически это было непросто, но мы за две недели переформатировали почти половину сотрудников, не прекращая обслуживать клиентов". О том, как банк (относится к предприятиям непрерывного цикла деятельности) предоставлял все услуги во время массовой самоизоляции и удалось ли избежать неудобств для клиентов.

13:07 "Конкуренция среди банков высока, и основные продукты уже давно были переведены в онлайн. Так что новых услуг во время самоизоляции не появилось, но вырос дистанционный спрос на них". Из-за коронавируса даже консервативные клиенты стали пользоваться банковскими услугами в онлайн-формате.

14:21 "Некоторым нашим сотрудникам понравилось работать дистанционно. Мы увидели, как организовать удаленные рабочие места без ущерба для качества услуг". О том, как будет меняться работа банка после пандемии.

15:38 "Если есть реальное основание, падение выручки, и у руководства компании есть понимание, как выходить из этой ситуации, то банк готов идти навстречу, менять порядок начисления процентов". Дмитрий Тюнин рассказал, почему банк заинтересован в поддержке клиентов.

16:56 "Всегда восхищался предпринимателями, потому что в нашей стране этим сложно заниматься. Но людей с такой закалкой уже ничего не остановит". Пожелания российским бизнесменам в их профессиональный праздник.

17:40 "При падении дохода более чем на 30% можно обратиться в банк за отсрочкой. Не обязательно приходить лично, достаточно сообщить дистанционно. А документы, подтверждающие снижение заработка, можно предоставить позднее. Но надо понимать, что подтверждать придется обязательно. И если окажется, что основания не было, то возникнет просрочка". О кредитных каникулах для физлиц и о том, что подходить к этому надо ответственно.

19:10 "Мы стараемся идти клиенту навстречу и предлагаем даже более льготные условия, чем в госпрограмме. Например, по закону есть ограничения по суммам. Воспользоваться каникулами можно, если потребительский кредит не выше 250 тысяч, долг по кредитной карте – не более 100 тысяч, автокредит – до 600 тысяч, а ипотека – 2 млн рублей. У банка есть свои программы для решения проблем клиента". Помните, что эти полгода проценты не начисляются, но их все равно придется выплатить позже.

20:40 "Еще есть новая интересная программа – льготная ипотека под 6,5% годовых на покупку квартиры у застройщика. Это эффективная мера поддержки строительства и экономики в целом". В новейшей истории таких низких ставок для широкого круга лиц не было.

22:48 "А еще есть сельская ипотека (2,7% на покупку или строительство жилья), которая появилась раньше пандемии". Правда, пока региональные банки в программе не участвуют.

24:01 "Мы уже начали выдавать ипотечные кредиты по 6,5%. И видим, что спрос большой". Но почему банки одобряют не все заявки?

24:40 "Сейчас все не уверены относительно своего ближайшего будущего: будет ли работа, будет ли тот же доход. Поэтому надо смотреть индивидуально. Главный совет – жить по средствам. Если есть опасения в завтрашнем дне, то я бы не рекомендовал". О том, стоит ли в это непростое время брать ипотеку или потребительский кредит?

26:06 "Сейчас это не решение проблемы, а лишь временное послабление, возможность мобилизовать ресурсы, не портя кредитную историю. Повторюсь, и кредиты придется гасить, и начисленные процент никуда не денутся". О том, стоит ли делать такие программы, как кредитные каникулы, регулярными.

27:15 "Потребительское поведение сильно трансформировалось. И это очень сказывается на бизнесе. Пострадавшие отрасли столкнулись с лавинообразным падением спроса, люди изменили свои привычки". От чего так сильно пострадал малый бизнес.

28:25 "Наша задача – не удивлять клиентов, а поддерживать их. Да, проще сказать, что вы не подходите под условия той или иной программы, но мы стараемся находить пути решения его проблемы вместе". О том, как банк задействовал все резервы в период кризиса.