"Мы пережили уже не один кризис". Как предприниматели Алтая работают в пандемию

Ежегодно в Алтайском крае производят 15 тысяч пар берцев и другой специализированной обуви. Она создается по технологиям, которые не меняются десятилетиями. Носят ее сотрудники полиции, МЧС, курсанты военных училищ и судьи. О том, как алтайская обувь попала на Красную площадь, как работает производство в сложное время, рассказал в программе "Тема дня" на радио "Эхо Москвы" генеральный директор производственной компании "Фабрика обуви" Михаил Комм.

01:28 "Наша компания появилась в 1994 году на базе предприятия бытового обслуживания. Тогда мы изготавливали обувь на заказ, но постепенно, в связи с наполнением рынка китайскими товарами, наша компания переориентировалась на специализированную". Эта обувь более статична и не зависит от моды, изготавливается она по техническим условиям.

03:53 "Наиболее сложным вызовом для нашей компании стали поставки в Московский городской суд. Там требования были высокими, но мы справились, все прошло хорошо". Предприятие много лет участвует в госзакупках. Для него важен сбыт продукции, для заказчика – предсказуемый поставщик с качественной обувью, изготовленной по техническому заданию.

05:19 Срочный заказ для подмосковных институтов МЧС города Ногинска. "Теперь мы постоянно поставляем им продукцию".

06:51 Сейчас торговля переходит на электронные площадки. "Я считаю, что это и хорошо, и плохо. С одной стороны, есть определенная конкуренция, есть возможность у госзаказчиков получать продукцию из разных регионов. Мы можем выйти на рынок по всей России – от Калининграда до самого дальнего поселка на Сахалине. А с другой стороны, в госзакупках есть большие минусы. То, что главным критерием в победе является цена. Это не всегда правильно, и часто от госзаказчиков мы слышим претензии о том, что им приходится проводить определенные экспертизы, разрывать контракты и оставаться без обуви".

11:09 "Мы неплохо поработали над производительностью труда, над эффективностью. У нас небольшое предприятие и в этом наше конкурентное преимущество. Мы можем подстроиться под любые реалии нынешнего времени и нам легче, чем крупным организациям, которые для внедрения другой продукции должны затратить несколько лет. А у нас это делается быстро. И каждый раз мы переориентируемся под запросы нашего покупателя". На предприятии трудятся 25 человек, которые легко адаптируются к новым условиям и ситуациям.

16:00 Советы предпринимателям, которые только начинают заниматься этим бизнес-направлением: "Во-первых, нужно обучиться, поработать в тендерных отделах, понять всю схему, структуру, алгоритм действий. Благо, что сейчас есть много учреждений, вебинаров, методических рекомендаций. Старшие товарищи, работающие в этой сфере, тоже могут помочь советами. Во-вторых, не нужно браться за крупные заказы сразу, там, где крупные заказы, и штрафы соответствующие. Самое главное, не наделать много ошибок, чтобы не разочароваться в своих начинаниях".

18:18 "В начале марта нам пришлось приостановить работу. Неопределенность была до появления постановления губернатора о разрешенных видах деятельности. Мы там проходили по двум пунктам. Через полторы недели мы приняли решение возобновить производство". Коронавирус и кризис на время остановили работу предприятия, но так как было порядка восьми контрактов, выполнение которых жизненно необходимо для различных государственных структур, сотрудники вышли на работу.

20:23 "Наша компания пережила не один кризис. Был кризис 2008 года, 2014-го. И каждый раз как заново. Оказалось, что наша компания готова ко всем вызовам, к различным реалиям". В 2008 компания удвоила производство. В 2014 году был кризис потребления, люди перестали тратить деньги, потому что упал доход и покупательная способность. "Фабрика обуви" находит способы выйти из сложной ситуации и остаться на плаву.

24:24 "Принято предложение по поводу регистрации торговой марки. Мы составили несколько анкет. Нам позвонили и сказали, что согласны поработать с нами. Прислали макет нашей торговой марки, проверили на соответствие международным нормам. Наша марка стала уникальной и по цветовой гамме, и по другим критериям". Фонд МСП поддерживает алтайских предпринимателей и предлагает бесплатно зарегистрировать торговую марку.

Алтайский фонд МСП

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