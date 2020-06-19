"Все началось с мечты". Алтайский бизнесмен рассказал, как создал грибной бизнес

На Алтае растут почти все известные грибы. Их любят как жители нашего региона, так и население европейской части России. Они разъезжаются по стране и завоевывают авторитет своим вкусом и качеством. Как на Алтае работает грибное предприятие и как начать свое дело, рассказал барнаульский бизнесмен и руководитель компании "Грибной Алтай" Сергей Кушнерик в программе "Тема дня" на радио "Эхо Москвы".

00:45 "Мы занимаемся заготовкой и продажей, в основном оптовой, дикорастущих грибов. Компания основана была в 2009 году". Сначала Сергей сам собирал грибы, сдавал в специальные пункты. Для него это было сезонным заработком, как, впрочем, и для других жителей края. Но со временем это хобби переросло в бизнес.

04:15 "Первую партию я продал в Белокуриху, в санатории. Я сделал все необходимые документы, сертификаты, грибы прошли исследования. Потом в течение сезона отправлял грибы в Москву и другие регионы". Так бизнесмен заработал первые неплохие деньги и исполнил мечту – купил квартиру.

06:44 "Следующий год был урожайным. И постепенно начали наращивать обороты. И вот мы существуем уже 11 лет. По сути, изначально это был не бизнес, а самозанятость. Но вот сейчас это уже бизнес". Сегодня "Грибной Алтай" – это небольшая компания, где каждый занимается своим делом и любит свою работу.

07:25 "В сезон мы закупаем у населения сырые грибы и занимаемся их переработкой. К работе привлекаем сезонных сотрудников на чистку и резку грибов. Замораживаем, солим, сушим". Кроме того, компания стала вводить новые позиции и успешно занимается еще и ягодами, как замороженными, так и сухими. Это клюква, брусника, черника и облепиха.

10:01 "Прошлый год был не очень урожайным, наверное, впервые за последние 15 лет. А в позапрошлом году мы продали более 10 тонн сухих белых грибов, порядка 60 тонн – замороженных, более 30 тонн груздей". Другие позиции были проданы в меньших объемах, но это лишь дело времени.

12:36 "Познакомились мы с фондом МСП не так давно и, можно сказать, случайно. Планировалась бизнес-миссия в Китай, мне был интересен этот рынок сбыта, так как там большое население и грибы пользуются спросом". Предприниматель съездил в ноябре прошлого года в командировку в Китай. Фонд МСП помог организовать переводчиков, услуги которых очень дорого стоят.

14:12 "Это совсем другие вкусовые качества, другой химический состав, полезные свойства. Простое сравнение: китайские помидоры и свои собственные с грядки". О том, чем отличаются алтайские дикорастущие грибы от культивированных китайских.

15:55 "Появилась идея съездить на выставку ПРОДЭКСПО. Чтобы там поставить свой павильон, нужно порядка 700 тысяч рублей. Для нас пока это неподъемная сумма". Фонд МСП предложил компании выставиться на коллективном стенде. Это помогло алтайскому предприятию познакомиться с фирмой из Германии, с которой уже заключен контракт, идут переговоры.

19:42 "Если учитывать стоимость стенда ПРОДЭКСПО, то мы сэкономили значительную сумму. И если бы не фонд, мы бы даже и не рассматривали идею туда поехать". Компания сэкономила сотни тысяч рублей, благодаря фонду МСП. Сейчас "Грибы Алтая" при помощи фонда планируют поездку с бизнес-миссией в Кемерово.

21:30 "Сейчас мы фасуем консервированную продукцию – это маринованные белые грибы, маслята, опята, соленые грузди и рыжики. А также сушеные белые грибы и ассорти из подосиновиков, маслят, лисичек". Фасовать продукцию предприниматель начал после того как съездил в Китай. Это было толчком для новых действий, расширения потребительской аудитории.

25:10 "В основном эти товары из Китая. Но есть сети, где можно найти дикорастущую продукцию". На полках в сетях Алтайского края практически нет настоящих дикорастущих грибов. Иногда качественный продукт можно найти в "Фермер-центре".

25:56 "Есть планы по экспорту продукции. Последние два года ведем переговоры с потенциальными европейскими партнерами. В этом году, надеюсь, пандемия не поменяет нам планы". Впереди у компании много планов, которые обязательно реализуются усилиями всей команды.

Алтайский фонд МСП

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