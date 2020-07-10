И бизнес, и призвание. Как алтайские преподаватели открыли свой образовательный центр

Социальное предпринимательство сочетает в себе пользу обществу и коммерческий подход. Сфера образования тоже может стать бизнес-решением, несущим общественно-полезную цель. Так, образовательный центр "ИМКА Прайм" не просто ведет уроки иностранного языка. Центр входит в международную организацию YMCA, главная цель которой — развитие разума, тела и духа. Руководители центра Ольга Гоберник и Оксана Павлова уверены, что их миссия - пробуждать интерес к изучению иностранных языков. Как социальная направленность меняет жизнь учеников, сотрудников и самих руководителей центра — в нашем подкасте.

01:00 "Еще в студенческие годы я работала в языковом лагере одном, и вдохновилась идеей погружения в языковую среду, тимбилдингами, тем, как люди взаимодействуют на языке". Ольга Гоберник рассказывает о юношеском увлечении языками. Будущие партнеры по бизнесу встретились, работая преподавателями в государственном университете.

03:05 "Мы за комплексный подход к обучению. У нас 11 иностранных языков, не только английский, у нас и редкие языки: персидский, чешский, турецкий..." Образовательный центр "ИМКА Прайм" отличается тем, что предоставляет большое количество услуг, связанных с иностранным языком: погружение в языковую среду, зарубежные стажировки, устные и письменные переводы.

05:15 "В 2018 году мы стали частью международного движения YMCA, и вот у центра появилось название — именно "ИМКА Прайм". Это слово свидетельствует о том, что мы являемся частью одного из крупнейших молодежных международных организаций в мире". Благодаря такому сотрудничеству Оксана Павлова и Ольга Гоберник получают гранты и обучают своих сотрудников за рубежом.

09:05 "Какими-то интересными путями, через знакомых, мы узнаем, что есть классный преподаватель. Например, сейчас у нас есть преподаватель по "Скайпу". Она живет вообще в Челябинске. Но с большим опытом подготовки детей к сдаче экзамена по чешскому языку, с опытом работы с группами и по "Скайпу". Преподаватели в "ИМКА Центр" приходят чаще всего сами и с интересными историями.

11:52 "Какой-то момент – 2-3 недели – это была адаптация, техническая, к тому, как вести занятия, когда у тебя человек не перед тобой сидит и взаимодействует с тобой глазами и мимикой, а чуть подальше. Но это все работает. Все преподаватели, без исключения, смогли себя реализовать с очень хорошим результатом". Педагоги "ИМКА Прайм" еще до пандемии практиковали занятия по "Скайпу". После окончания режима самоизоляции в центре останется возможность учиться онлайн.

15:20 "Социальный бизнес — это, на самом деле, интересное понятие. Если все люди знакомы с понятием "бизнес" или "благотворительность", то что такое социальное предпринимательство мы поняли, только когда пришли в Центр инноваций социальной сферы". ЦИСС помог "ИМКА Прайм" заявить о себе и найти единомышленников.

18:48 "Из этого выросло много совместных проектов уже. В Instagram-пространстве мы делаем различные совместные прямые эфиры, квесты партнерские..." Ольга и Оксана сотрудничают с другими социальными предпринимателями и создают общие проекты.

24:35 "В России мы не знаем часто о возможности получения бесплатного высшего образования за рубежом. У нас четкий стереотип, что это значительные траты, это очень долгий, сложный процесс. На самом деле все гораздо проще, именно если говорить про Чехию". В Чехии получить высшее образование бесплатно может любой желающий, но только на чешском языке.

26:20 "Уровень чешского языка должен быть B2, то есть это Intermediate, или средний уровень". Освоить чешский язык на необходимом уровне можно за один академический год.

27:23 "Нужно предоставить документы о своем образовании школьном. Это называется процесс нострификации: предоставить документы и сдать небольшой тест на общие знания". Поступающие также должны сдать экзамен на знание школьной программы и вступительные экзамены в вуз.

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