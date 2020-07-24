Встать на ноги. Как алтайский бизнесмен заново научился ходить и открыл свое дело

Травма может означать конец спортивной карьеры, а может стать началом большого пути. Артем Шиляев, владелец тренажерного зала "Питбуль" в Новоалтайске, после неудачного падения заново научился ходить и открыл собственный тренажерный зал. Скоро предприниматель сам выучится на тренера и будет готовить к соревнованиям людей с ограниченными возможностями.

01:15 "Так получилось, что на службе в армии, в октябре, на одной из тренировок по рукопашному бою я неудачно приземлился на затылок и повредил седьмой шейный позвонок. Сломал его". Некоторое время врачи были уверены, что у Артема обычное сотрясение.

03:07 "В части у нас курс молодого бойца (КМБ) проводился, примерно за два месяца до присяги. И нас прям сразу построили и сказали: есть такая группа, как раз сейчас набирается из молодых призывников, кто хочет попасть в разведроту?" Солдат сразу решил пойти на соревнования: ему были интересны прыжки с вертолета, стрельба, маскировка. Заняли третье место.

05:31 "И поступает опять сверху новое предложение – еще на одних соревнованиях выступить, только уже по рукопашному бою, по армейскому рукопашному бою в том же Тольятти. Я сразу согласился, почему нет?" На одной из тренировок Артем Шиляев неудачно упал и почувствовал онемение конечностей.

07:34 Несколько месяцев Артем был прикован к кровати. "Да, получается, это как раз с октября по январь, по-моему. Просто лежал. Там такая кровать была: она может приподнять – сядешь, посидишь; потом нажмешь – ляжешь, полежишь; матрас надувной, чтобы мышцы не атрофировались, чтобы хоть какое-то движение было".

09:51 "За мной приехал командир взвода, из части. А там в госпитале – ни трости, ничего не было. Мне какую-то швабру дали, вариантов особо не было потому что". Из Екатеринбурга Артем Шиляев отправился в часть, и только потом – домой.

11:18 "Сначала как было: приехал домой, думал, чем заняться, что делать… В хоккей пробовал. Летом – в футбол. Когда я вернулся, друзья продолжали играть. Позовут – приедешь, посмотришь. Пару раз сам пробовал – не получилось". Артем не терял надежды вернуться к активному образу жизни.

12:27 "Товарищ, по соседству живет, через два дома, как раз ездил в тренажерный зал. И я думаю: с ним съезжу, просто развеюсь, посмотрю, как там вообще – я в этом зале раньше тренировался". Вместе с другом Артем ездил заниматься в спортивный зал, потом стал тренироваться дома.

13:25 "Одному тренироваться – хуже некуда: ни подстраховать, ни помочь, ни подбодрить". Так появилась идея открыть в городе собственный тренажерный зал.

14:23 "Решили сходить в администрацию, узнать, может, у них на балансе что-то есть". Через главу города Артем нашел подходящее помещение и выиграл его на торгах.

16:32 "С освещением помогал товарищ, с которым в армию вместе уходили, он по профессии строитель: канализация, сантехника, вода, свет – для него это не проблема. Он занимался этим вопросом. И я, что умел – плитку класть в раздевалке, в душе, – все сам делал. Ну и третий парень, тоже друг, который помогал, он занимался покраской". Ремонт в помещении делали своими силами.

18:00 "Буквально через полгода знакомые посоветовали: подайте заявку на грант, попробуйте поучаствовать в программе какой-нибудь, если есть". Предприниматель нашел конкурс, с написанием проекта на грант помогла посетительница зала.

20:29 "Задали пару вопросов, чтобы понять, что за человек, для чего вообще это. И все – одобрили. И мы на эти деньги докупили еще оборудования". Артем Шиляев выиграл грант в размере пятисот тысяч рублей.

21:03 "Вообще была идея просто тренироваться, чтобы горожане занимались, ну и сам я восстанавливался, тренировался попутно. Потом зародилась идея тренировать людей с ограниченными возможностями здоровья..." Начинающий бизнесмен обратился в фонд МСП, где ему помогли подготовить программу "Физкультура для каждого".

22:38 "Согласно проекту, мне нужно набрать несколько человек, тренировать их, наблюдать за ними, планы тренировок составлять, выступать на соревнованиях". В Барнауле проводят городские соревнования для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата. Дальше можно выйти на краевой, региональный уровень и вплоть до Паралимпийских игр.

24:53 "Как раз пандемия повлияла, скажем так, больше свободного времени появилось, и вот распределил таким образом, чтобы пройти обучение по профессии тренер-преподаватель, инструктор тренажерного зала. У нас в педагогическом университете". Высшее образование Артем получает бесплатно благодаря фонду МСП.

27:25 "Я после госпитализации когда приехал, прошел медкомиссию, поставили на вторую группу. И потом в течение четырех лет подтверждал, что никаких изменений особых нет. Поэтому продлевали. И вот сейчас – пожизненно вторая группа стоит". Инвалидность не помешала Артему Шиляеву организовать собственный бизнес, тренироваться самому и тренировать других людей.

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