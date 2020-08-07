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Как уйти с работы и открыть свой бизнес: реальная история предпринимателя из Заринска

, ИА "Амител"
Елена Майнингер ушла с завода и запустила несколько проектов в разных городах Алтайского края

Желающие стать бизнесменами часто ошибочно ждут идеальных условий для старта. Но благоприятный момент для открытия своего дела может так и не наступить. Поэтому успешные предприниматели начинали с трудностей – например, совмещали работу по найму и небольшое дело. Так, Елена Майнингер, предприниматель из Заринска, трудилась на заводе, пока совершала первые шаги в бизнесе. Теперь у нее сразу несколько проектов в разных городах Алтайского края. Елена рассказала amic.ru, как она приняла решение уйти из найма в предпринимательство, и что помогает ей вести несколько направлений одновременно. 

01:20 "Мы с мужем оба работали на заводе, на "Алтай-коксе". Я была инженером в отделе по продаже электрической энергии и мощности на оптовый рынок, а муж работал в это время уже мастером основного цеха. Нам хотелось открыть свое дело". Как появился первый бизнес Елены – компьютерный зал "Матрица". 

03:35 "Через год после открытия компьютерного зала в Заринске выставили на продажу магазин, один из первых. Он стоил 360 000 рублей при нашем с мужем совокупном доходе 7 000 рублей. Я увидела это объявление и очень сильно загорелась, хотя и не знала, что с ним делать. Идея пришла потом, уже в процессе сделки: пока мы оформляли все, искали денежные средства, я решила его сдавать в аренду". Одновременно с компьютерным залом Елена вложилась в недвижимость. 

05:50 "Буквально через полтора года у мужа появилась затея. Он решил открыть парикмахерскую – бизнес, который бы не отвлекал нас от основной работы, но при этом приносил дополнительный доход". Елена с мужем открывают парикмахерскую, которая успешно работает уже 17 лет. 

09:03 "Когда я увидела уровень жизни в Германии, меня это покоробило. Я поняла, что могу проработать всю жизнь на заводе, и при этом никогда не буду жить даже на том уровне, на котором живут люди на пособие в Германии. Мне стало очень неприятно и обидно". Путешествие в Германию сильно повлияло на жизнь Елены. Она уволилась с завода и полностью ушла в предпринимательскую деятельность.

11:19 "Он ведет самостоятельное направление в Барнауле: у него репетиционная база с небольшой музыкальной студией. Он сам музыкант, к нему приходят на репетиции, занимается с учениками. Также он занимается парикмахерской, арендными какими-то вопросами..." В Барнауле Елена открыла бизнес для своего сына, которым полностью управляет он.

12:35 "В Барнауле очень сложно было набрать штат. Даже сейчас до конца не набрали. А в Заринске больше повезло – они пришли сразу, и работаем столько лет уже". Предприниматель рассказала, чем отличается ведение бизнеса в Барнауле и в Заринске. 

14:25 "Я родом из города Ашхабада. Прожила там 12 лет и, естественно, там мы ели только лепешки из тандыра. То есть повлияли воспоминания детства и желание этой особенной выпечки, желание привнести ее в Заринск". Здесь не было такого, наше заведение пока единственное, где продают ремесленный хлеб ручной работы. Елена рассказала, как появилась идея открыть пекарню "Тандыр".

19:47 "У нас будет налажено производство полуфабрикатов, мясной цех готовится... Будет тандыр, выпечка, мясное меню. Пекарня, совмещенная с зоной кафетерия, скажем так". Небольшая пекарня скоро переедет в просторное помещение, где можно будет полноценно пообедать. 

22:58 По мнению Елены, самое трудное в открытии заведения общественного питания – множество противоречий от инстанций. "Очень сложно открыть заведение, не нарушив какие-то нормы: требования пожарной безопасности, Роспотребнадзора – настолько все это перекликается друг с другом, что пришлось сильно голову поломать со всеми специалистами, чтобы правильно выстроить все помещения, все цеха организовать без нарушений".  

24:22 Елена Майнингер уже около восьми лет сотрудничает с Алтайским фондом микрозаймов. "Была ставка порядка 3-3,5%. Очень щадящие условия, удобно. Я беру заем уже четвертый или пятый раз, вся процедура мне знакома. Документацию финансовую не так сложно подготовить. Не знаю, почему многие предприниматели даже не знают об этом фонде, не обращаются в него, а идут в банк и берут кредит под 17-20%. Побаиваются названия, наверное. Когда я говорю, что беру кредит в Алтайском фонде микрозаймов, думают, что это какая-то организация с огромными процентами..."

26:55 "Даже 3% – это все равно очень много, когда берешь взаймы большую сумму денег. А если под 17% – это нереально. Я бы не согласилась на такой кредит". Льготные процентные ставки – большая поддержка для предпринимателей.

Центр "Мой бизнес"
Адрес: г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19
Тел.: 8 800 222 8322
Сайт

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

7.08.2020 17:11
- гость -

С такой фамилией только свой бизнес и открывать

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