Костенко: школьников начальных классов Алтайского края обеспечат бесплатными обедами

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Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко сообщил amic.ru, что с 1 сентября все школьники начальных классов в Алтайском крае будут обеспечены бесплатными горячими обедами.
"В этом году, начиная с нового учебного года, благодаря инициативе президента Российской Федерации Алтайский край сможет обеспечить горячими обедами школьников начальных классов. Это порядка 119 тысяч детей. Финансирование расходов будет обеспечиваться за счет средств федерального, краевого и муниципальных бюджетов", – подчеркнул министр.
Максим Костенко также сообщил, что в школах Алтайского края провели паспортизацию всех столовых, пищеблоков, посадочных мест. Докупили необходимое количество посуды, обновили посадочные места и мебель для столовых. Более 50 млн рублей этим летом было выделено на приобретение нового оборудования, чтобы обновить и доукомплектовать пищеблоки там, там где это было необходимо. "Надо отметить, что последние два года такая работа ведется планомерно. Например, технологическое оборудование почти на 100 млн рублей было закуплено и в прошлом году", – подчеркнул министр.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что 27 российских регионов не выполнили поручение президента РФ Владимира Путина и не смогли организовать переход на бесплатное горячее питание учеников младших классов. В числе таких "несправившихся" некоторые издания указали и Алтайский край. Однако министр образования Алтайского края Максим Костенко опроверг это заявление.
Комментарии
О, ну вот. А то сначала написали, что не будет бесплатного питания
Это будет то еще питание, за деньги то есть невозможно, а за бесплатно....
12.08.2020 14:05
- гость -
Шо,опять?Опять не слава Богу?А что надо то?
12.08.2020 14:11
- гость -
я та че? я ниче!
у меня ребенок с 5 класса отказался в столовке есть
будет вкусно пусть кормят а то помои одни были
Кормить детей обязан родитель.
12.08.2020 14:14
- гость -
Где Вы видели ребенка,чтобы он без боя,добровольно ел здоровую пищу?Для ребенков вообще ВСЕ невкусно.Кабы их кормили колой и чипсами,они были бы счастливы.Причем все,как один!))
12.08.2020 14:14
- гость -
Продолжайте и дальше кормить покупными пельменями и полуфабрикатами и про газировку не забудьте. )))
12.08.2020 14:19
- гость -
И бабушка.Но это дома.В школе-технолог,повара и врач!
12.08.2020 14:20
- гость -
12.08.2020 14:23
- гость -
Фантазеры нарисовались. Читатели между строк. С луны свалившиеся клоны.
12.08.2020 14:25
- гость -
А что,на луне школьная еда тоже помои?
12.08.2020 14:25
- гость -
Да так и есть - дома родители кормят вредной едой, идя на поводу у деток, а потом дружно верещат, что в школе не вкусно, "помои" и т.п.
Все не дородители отписались желающие лечить гастрит нелюбимых деток.
еда в школе отвратительная.
омаров не надо, просто готовить нормальную еду из нормальных продуктов, на школьной кухне не пробовали?
или мы всем городы ваши КИШи содержать должны?
12.08.2020 14:48
- гость -
Еда в школе вполне нормальная и готовят ее непосредственно перед подачей на стол. Как часто вы питаетесь в школьной столовой, скажите? А за клевету ответить можно)
При чем тут чипсы и прочий фастфуд? В столовой кормят плохо, это факт, то каша, картошка кислая или пересоленая, салаты не свежие, то котлеты из подошвы и куча булок, супа вообще нет . И вы считаете это норм питание? И за это платили по 60 р каждый день, во втором классе отказались уже. Был опрос по столовой, что улучшить, но ничего так и не улучшили. А за бесплатно вообще жесть будет наверное. Если не запретят, будет с собой обед носить. Если будут заставят есть, это ж специально для ваших деток сделали, будем жаловаться.
12.08.2020 15:05
Гость
Это не факт, а голословные обвинения. Ни одного реального факта вы не привели. Так, бла-бла-бла) В школе все свежее в отличие от трехдневного борща дома. Школьная столовая - не мишленовский ресторан, но еда качественная.
У меня ребенок идет в первый класс,уроки начинаются в 8,окончание в 10-30. Мой ребенок просто не проголодается за 2,5 часа и есть не будет,хоть вкусно,хоть невкусно..Утром молоко, булочка и хватает до 12 часов минимум, а то и до обеда..Конечно,все разные,кто-то готов есть каждый час, а есть малоежки...За что я должна платить,если не будет есть? С первым ребенком было тоже самое-утром ел перед школой,в школе не хотел, ел после школы дома. Платили класса до 7,потом категорически отказались,хотя нам чуть ли не приказном порядке указывали,что надо ходить в столовую. Прям ругались по этому поводу. И сейчас я рада,что питание бесплатное(надеюсь)будет.
сумму выделяемую на один обед озвучьте пожалуйста
12.08.2020 15:20
- гость -
Ну возможно в разных школах по разному, в нашей так. И еду им привозят, сами они не готовят. Возможно дело в этом.
Вот в мои школьные годы в нашей школе своя кухня была, и большая столовая, там было реально вкусно и все свежее . Можно было купить и салат и суп и котлетки, гуляш с гарниром и мучные изделия были...
В школе где учится ребенок все не так , там на выбор : булка, булка, пицца, булка. Салаты говорят бываютя но кончаются , а новые не готовят, т к им только привозят.