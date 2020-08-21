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От яхты до комбината. Где применяют системы и электрощиты от алтайского бизнесмена

, ИА "Амител"
Основное направление работы предпринимателя – электрошкафы, которые могут значительно улучшить производство

Наверняка многие видели у себя на этаже, на работе или в торговом центре металлическую коробку, наполненную проводами и аппаратами. Это электрошкаф – устройство, которое распределяет энергию и защищает линии от перегрузок, коротких замыканий, пожаров. Такой щит можно изготовить под потребности и задачи предприятия или по пожеланиям заказчика. В Барнауле этим занимается компания "ЭлектроШкаф". Ее руководитель Павел Черемисин на радио "Эхо Москвы" рассказал, как такие аппараты могут пригодиться не только в работе, но и в жизни. 

03:02 "Когда мы начали изучать экономику, я понял, что буду заниматься бизнесом. А сама идея родилась уже после окончания института. Я учился в аспирантуре, писал диссертацию по теме автоматизации производственных процессов". В институте Павел встретил будущих сотрудников и партнеров.

05:29 В 2013 году Павел открывает свое первое дело. "Я решил начать свой бизнес. Естественно, не с самых простых вещей. Как так – заниматься чем-то простым, когда уже столько конкурентов, когда можно сделать что-то, что еще никто не делал? И первый бизнес был связан с системами "Умный дом". Поэтому наше юридическое название – "Топ Смарт". 

08:08 Есть несколько проектов, которыми Павел гордится. "Это яхта, которая изначально базировалась на одной из бухт в Израиле, а сейчас находится на острове в Средиземном море. Ее хозяин хотел ввести систему, которая позволяла бы ему мониторить состояние судна удаленно, потому что сам он находится в Новосибирске".

11:27 "Заказчик может через интернет, через защищенный канал, получить данные от аварийных систем. В частности, он может увидеть, если произошло затопление или крен – есть датчик отклонения, если яхта сошла с точки крепления – мы отслеживаем ее положение по GPS. Так же дистанционно он может включать некоторые системы – кондиционеры, вентиляцию, опускать, поднимать". Павел воплотил в жизнь все пожелания заказчика: хозяин яхты спит спокойно. 

14:30 Компания Павла сделала уже не менее тысячи электрошкафов. "В производстве шкафов на самом деле много нюансов. Мы считаем себя экспертами в этой области. Но, к сожалению, большинство людей знают только то, что это некая металлическая коробка, в которой есть выключатель и куча проводов. И часто наши недобросовестные конкуренты пользуются неосведомленностью клиента и необоснованно завышают цену. Получается достаточно дорогостоящее изделие с тем же функционалом, за который можно было заплатить меньше денег".

18:10 "ЭлектроШкаф" разработал щиты для контроля тока солнечной энергии. "Одна из разработок, которая уже прошла опытную эксплуатацию, – система для мониторинга токов солнечных электростанций. Это российский проект, серьезный, большой. Многие регионы сейчас оснащаются солнечными электростанциями, ближайший – Горный Алтай. В Майме многие, когда проезжают, видят поле солнечных панелей. Там стоят электрощиты с нашими платами для сбора данных о выработке электроэнергии".

20:28 Еще одно устройство "ЭлектроШкафа" – система предикативного мониторинга. "Любая электроустановка должна отслеживаться на ранних этапах. То есть мы примерно прогнозируем, когда она может выйти из строя, когда ее нужно обслуживать. Электрик идет ремонтировать не тогда, когда уже что-то вышло из строя, а на ранних этапах. Так установка прослужит дольше и будет работать наиболее эффективно".

23:28 "Фонд нашел нам профессионалов, с которыми мы ведем сотрудничество: они нам помогают правильно составить техническое задание, подсказывают, что делать, что не делать. Например, мы предлагаем идею, а они говорят, нет, так лучше не делать, это малоэффективно, давайте лучше сделаем так. Мы доверились профессионалам и сейчас ведем работу. Первые плоды уже начинаем получать – первых клиентов, первые звонки, первые заявки". Алтайский фонд МСП продвигает сайт "ЭлектроШкафа" и помогает в разработке чат-ботов.

26:35 "Основная проблема в нашем бизнесе – несвоевременные поставки. Логистика страдает, потому что в этой цепочке задействовано очень много лиц: это и логистические компании, и транспортные, и дистрибьютор, и дилер. От производителя до нас еще три-пять промежуточных компаний. Естественно, когда у них проблемы, задержки умножаются в три-пять раз".

27:15 Новый IT-проект поможет решить целый комплекс проблем. "Есть несколько крупных игроков, которые диктуют свои условия. Мы поможем нивелировать такую монополизацию. Снизить коррупцию, надеюсь, тоже поможет, косвенно. Кроме того, продукт минимизирует влияние человеческого фактора: ошибки при проектировании, при доставке, при заказе. Поможет оптимизировать какие-то процессы. Такой продукт пригоден для большинства компаний, которые занимаются закупкой электротоваров".

Центр "Мой бизнес"
г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19
Тел.: 8 800 222 8322
Сайт

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

21.08.2020 11:39
- гость -

шо опять?

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