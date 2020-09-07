Сушеный сыр и овощные чипсы. Предприниматель из Бийска создает необычные продукты

Сушка овощей и фруктов – оптимальный способ увеличить их срок хранения и спасти "неликвидную" продукцию. Сушеные овощи и фрукты не только вкусны и полезны сами по себе, но и находят широкое применение в кулинарии. Кроме того, сушить можно не только плоды, но и сыр, мед и другие продукты. Все это легко сделать при помощи специальных сушилок. О возможностях такого оборудования и пользе сушеных продуктов рассказала в программе "Тема дня" на радио "Эхо Москвы" начальник научно-технического отдела компании Наталья Орлова.

01:42 "У нас есть несколько видов оборудования. Первое – для сушки овощей, фруктов и лекарственных трав. Это целая линейка оборудования – сушка бывает разная. Для каждого типа, например, для фруктов косточковых – одно, для лекарственных трав – другое… Следующая линейка – для экстракции (выделения действующих веществ из лекарственного сырья). И есть дополнительное оборудование, которое помогает подготавливать сырье к экстракции и сушке". Компания "Технологии без границ" поставляет оборудование по всей России.

05:37 "Вообще, идея привести к здоровому питанию у нас как миссия, и мы разрабатываем оборудование, которое позволяет сохранять все полезные вещества. К тому же мы теперь не только разрабатываем оборудование, мы еще и вышли на инжиниринг: можем полностью организовать комплексное производство по продуктам здорового питания. У нас уже есть такое налаженное производство". Компания также готовит проект по функциональному и персонализированному питанию, "по потребностям".

07:33 "Фруктовые чипсы, экстракты – вытяжки действующих веществ из ягод, трав. У нас разработано новое оборудование, где все виды экстракции можно производить. И когда мы, например, на яблочные чипсы наносим экстракт, это уже не просто яблочко, а целебное яблочко. Потом – сушеный сыр. На его основе можно делать другие блюда. Сушеный продукт же долго хранится. Это же касается сухого меда". Наталья Орлова рассказала об уникальных продуктах, которые можно создавать с помощью сушилок и другого оборудования компании.

09:47 "Сушеный продукт хранится три года. Представьте, сколько у нас пропадает фруктов, овощей в сезон переработки. Бывает так, что "некондицию" просто выкидывают. Покупатель привык видеть яблочко красивое, он не будет покупать некрасивое. И у производителей все, что некрасивое, называется некондицией: оно не востребовано. Соответственно, оно пропадает. А если это высушить, то будет обыкновенный продукт питания. Он восстанавливается, как свежий, а срок хранения 2-3 года". Сушка плодов существенно продлевает их срок годности и предлагает новые варианты их применения на кухне.

15:17 "За эти годы мы воспользовались поддержкой участия в выставках. Как правило, выставка – это очень дорогое удовольствие. Есть такая поддержка как субсидирование части затрат. Очень нравится, когда организуются коллективные стенды. Маркетинговые исследования очень помогают узнать, куда идти, как рынок развивается. Мы, конечно, тоже это проводим, но когда это делают профессионалы, – это совсем другое". Наталья Орлова рассказывает об опыте сотрудничества с центром "Мой бизнес".

19:05 Благодаря центру "Мой бизнес" компания "ТБГ" сотрудничает с Бийским технологическим институтом: "Мы просушили овощи на своих сушилках, а они проводят исследование по элементному составу этих овощей: сколько витаминов, минералов сохранилось при каждом виде сушки. Выбирают лучшую технологию".

23:48 "Сухие продукты ведь очень востребованы и в кондитерской промышленности: пирожные, мороженое, разные наполнители: раньше это было химическим, а сейчас рынок движется к натуральному. То есть помимо слайсов и чипсов для потребителей у нашего продукта очень широкий спектр применения в промышленности пищевой, как добавка. Поэтому мы и называемся компанией с безграничными возможностями…"

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