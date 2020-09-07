Понедельник, 7 Сентябрь, 13:32

Мобильная версия
Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2020г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 75,18
€ 89,04
18°

1025505 +0
Обь
206см -73


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День города-2020День знаний-2020Коронавирус на Алтае
Подкасты

Сушеный сыр и овощные чипсы. Предприниматель из Бийска создает необычные продукты

, ИА "Амител"
Компания "Технологии без границ" делает оборудование для полезного и разнообразного питания

Сушка овощей и фруктов – оптимальный способ увеличить их срок хранения и спасти "неликвидную" продукцию. Сушеные овощи и фрукты не только вкусны и полезны сами по себе, но и находят широкое применение в кулинарии. Кроме того, сушить можно не только плоды, но и сыр, мед и другие продукты. Все это легко сделать при помощи специальных сушилок. О возможностях такого оборудования и пользе сушеных продуктов рассказала в программе "Тема дня" на радио "Эхо Москвы" начальник научно-технического отдела компании Наталья Орлова

01:42 "У нас есть несколько видов оборудования. Первое – для сушки овощей, фруктов и лекарственных трав. Это целая линейка оборудования – сушка бывает разная. Для каждого типа, например, для фруктов косточковых – одно, для лекарственных трав – другое… Следующая линейка – для экстракции (выделения действующих веществ из лекарственного сырья). И есть дополнительное оборудование, которое помогает подготавливать сырье к экстракции и сушке". Компания "Технологии без границ" поставляет оборудование по всей России. 

05:37 "Вообще, идея привести к здоровому питанию у нас как миссия, и мы разрабатываем оборудование, которое позволяет сохранять все полезные вещества. К тому же мы теперь не только разрабатываем оборудование, мы еще и вышли на инжиниринг: можем полностью организовать комплексное производство по продуктам здорового питания. У нас уже есть такое налаженное производство". Компания также готовит проект по функциональному и персонализированному питанию, "по потребностям". 

07:33 "Фруктовые чипсы, экстракты – вытяжки действующих веществ из ягод, трав. У нас разработано новое оборудование, где все виды экстракции можно производить. И когда мы, например, на яблочные чипсы наносим экстракт, это уже не просто яблочко, а целебное яблочко. Потом – сушеный сыр. На его основе можно делать другие блюда. Сушеный продукт же долго хранится. Это же касается сухого меда". Наталья Орлова рассказала об уникальных продуктах, которые можно создавать с помощью сушилок и другого оборудования компании. 

09:47 "Сушеный продукт хранится три года. Представьте, сколько у нас пропадает фруктов, овощей в сезон переработки. Бывает так, что "некондицию" просто выкидывают. Покупатель привык видеть яблочко красивое, он не будет покупать некрасивое. И у производителей все, что некрасивое, называется некондицией: оно не востребовано. Соответственно, оно пропадает. А если это высушить, то будет обыкновенный продукт питания. Он восстанавливается, как свежий, а срок хранения 2-3 года". Сушка плодов существенно продлевает их срок годности и предлагает новые варианты их применения на кухне. 

15:17 "За эти годы мы воспользовались поддержкой участия в выставках. Как правило, выставка – это очень дорогое удовольствие. Есть такая поддержка как субсидирование части затрат. Очень нравится, когда организуются коллективные стенды. Маркетинговые исследования очень помогают узнать, куда идти, как рынок развивается. Мы, конечно, тоже это проводим, но когда это делают профессионалы, – это совсем другое". Наталья Орлова рассказывает об опыте сотрудничества с центром "Мой бизнес".  

19:05 Благодаря центру "Мой бизнес" компания "ТБГ" сотрудничает с Бийским технологическим институтом: "Мы просушили овощи на своих сушилках, а они проводят исследование по элементному составу этих овощей: сколько витаминов, минералов сохранилось при каждом виде сушки. Выбирают лучшую технологию".

23:48 "Сухие продукты ведь очень востребованы и в кондитерской промышленности: пирожные, мороженое, разные наполнители: раньше это было химическим, а сейчас рынок движется к натуральному. То есть помимо слайсов и чипсов для потребителей у нашего продукта очень широкий спектр применения в промышленности пищевой, как добавка. Поэтому мы и называемся компанией с безграничными возможностями…"

Центр "Мой бизнес"
г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19
Тел.: 8 800 222 8322
Сайт

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

7.09.2020 13:18
- гость -

Опять мой бизнес. Сектанты какие-то

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< сентябрь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30            
Loading...
13:28
Лукашенко vs народ. В Белоруссии уже месяц проходят массовые протесты 0
13:15
Сушеный сыр и овощные чипсы. Предприниматель из Бийска создает необычные продукты 1
13:04
Организаторы Дня города Барнаула отказались от приглашения звезды из-за COVID 2
12:55
ГИБДД Барнаула открыла "охоту" на должников 2
12:43
Свыше 16 тысяч человек написали "Диктант Победы" в Алтайском крае 2
12:30
Адвокат потерпевших в деле Ефремова ответил на прогнозы артиста по приговору 0
12:17
Алтайский край занял 70 место по индексу рынка труда 0
12:03
Машина для всего. Почему KIA Sportage по душе сибирякам и как ее выгодно купить
Одни ценят кроссовер за дизайн, другие – за проходимость зимой
11:48
Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае выросло на 62 человека 4
11:39
Родители алтайских школьников пожаловались на поборы и питание 11
11:29
Иностранцам в России разрешили регистрировать мигрантов в своих квартирах 1
11:15
Теплый бассейн и бесплатный завтрак. В Белокурихе открылась новая турбаза 0
11:02
В полиции рассказали подробности массового ДТП в Алтайском крае 6
10:52
Балконы многоквартирного дома загорелись в Барнауле 3
10:40
Участок дороги на одной из улиц Барнаула перекроют на 10 дней 2
10:27
Ефремов рассказал, какого приговора ждет 4
10:14
Музыкальную школу в Барнауле закрыли из-за "сложной эпидемиологической ситуации" 4
10:03
Делать добро вместе. Социальные предприниматели Барнаула получат помощь от инвесторов 0
09:53
Новака Джоковича дисквалифицировали за попадание мячом в судью 1
09:44
Владимир Путин оценил влияние пандемии на жизнь россиян 16
09:32
Учат жить по-новому. Как лечат раковых больных в главной онкополиклинике Алтая 9
09:15
Все секреты ипотеки. Барнаульцам расскажут, как взять выгодный кредит на квартиру 0
09:05
Ирена Понарошку отдыхает в Горном Алтае 10
08:54
За сутки в Республике Алтай выявили шесть новых случаев коронавируса 1
08:41
Российский велогонщик умер во время Гран-при Москвы 2
08:29
Повысить производительность. Как алтайским бизнесменам помогают работать эффективнее 2
08:15
ДТП с участием такси спровоцировало пробку в Барнауле 0
08:02
В Барнауле таксист сбил человека, бросил машину и скрылся 4
07:46
Врачи назвали необычные симптомы болезней сердца 0
07:25
Восстановиться за 1330 дней. Бассейны Барнаула готовятся к долгому выходу из кризиса 5
07:03
Бийчане отпраздновали юбилей свалки в одном из дворов города 5
06:44
Доктор Мясников назвал губительные для россиян привычки 11
06:23
Из шишек, листьев и овощей. Несложные детские поделки 1
06:01
Заморозки до -2. О погоде в Алтайском крае 7 сентября 0
23:28
Такой день. Сокращения на Алтайском заводе и буйный мужчина в трусах 0
22:29
Барнаульцы пожаловались на дорожные войны между водителями маршруток 4
21:32
Сибиряк раскапывал могилы и продавал кости как мощи святых 4
20:31
Месторождение кобальта обнаружили в Алтайском крае 3
19:46
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 161 0
19:14
Стивен Сигал приехал в Крым и встретился с главой республики 0
18:46
Ученые рассказали, как без вреда для здоровья готовить мясо 3
18:14
Алтайские спасатели шесть раз за сутки оказывали помощь в ДТП 0
17:48
Несколько автомобилей столкнулись на трассе Барнаул – Бийск 4
17:05
Алтайский край занял 26 место в России по суточному приросту зараженных коронавирусом 2
16:47
В Германии увидели следы участия Москвы в отравлении Навального 42
16:11
Мужчину сбили на пешеходном переходе в Рубцовске 2
15:47
Гендиректор СТС рассказал, что будет с сериалом "Воронины" после смерти Бориса Клюева 3
15:11
Более 8,5 млн рублей выделили на строительство ФАПа в Родинском районе 5
14:41
Китайский многоразовый космический аппарат успешно вернулся на Землю 4
14:10
Более 250 килограммов опасной еды уничтожили на несанкционированных рынках на Алтае 5
13:49
Мужчина в одних трусах устроил переполох на перекрестке в Барнауле 4
13:14
Алтайские охотники могут получить разрешение на добычу бобра, рыси и кабана 1
12:46
В США козел забрался в автомобиль полиции и съел документы 5
12:05
В Алтайском крае мужчина ушел за грибами и потерял свой автомобиль 11
11:46
В Алтайском краевом театре драмы готовятся к премьере нового спектакля 0
11:14
Мошенники под видом букмекеров обманули барнаульца на 10 тысяч рублей 2
10:39
Еще 61 случай заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае 3
10:09
Российский военный получил всего 1,5 года исправительных работ за двойное убийство 1
09:39
31 новый случай заражения коронавирусом выявили в Республике Алтай 0
09:00
Ученые предупредили о рисках развития рака из-за использования краски для волос 0
08:35
Треть сотрудников попали под угрозу сокращения на алтайском заводе 20
08:01
Хоккеисты "Динамо-Алтай" разгромно выиграли у "Красноярских Рысей" 3
07:32
Райское наслаждение. Пекари по всему миру делают волшебные прозрачные торты 6
07:06
Сиди дома и не смотри на рассвет. Что можно и что нельзя делать на Евтихия Тихого? 2
06:32
Онколог рассказал, какие родинки предвещают рак 0
06:03
Дожди и заморозки. Прогноз погоды в Алтайском крае на 6 сентября 0
23:46
Такой день. Пожары в Барнауле и ремонт Павловского тракта 0
23:18
Глава Ростуризма назвала приоритетом развитие экотуризма на Алтае 1
22:44
Магнитная буря накроет Землю в сентябре 0
22:20
Названы регионы, где много вакансий с высокой зарплатой 5
21:49
Даниила Бессарабова возмутила дорога на малой родине Калашникова 7
21:23
Жерар Депардье принял православие 1
20:50
Житель Алтая бросил мотоцикл и пострадавшую пассажирку после ДТП 1
20:28
Частный дом сгорел в исторической части Барнаула 1
19:49
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 160 0
19:24
Росгвардейцы спасли девушку от вооруженного грабителя в Барнауле 0
18:54
Тротуар разделили на две части сплошной линией в Бийске 5
18:22
Посетителей кафе в Барнауле эвакуировали из-за пожара 1
17:53
В Барнауле начался ремонт Павловского тракта 12
17:23
118 тяжелобольных пациентов с коронавирусом лечат в Алтайском крае 0
16:59
300 млн рублей выделили власти Алтайского края на закупку дорожной техники 1
16:27
Адвокат рассказал, что Ефремов не рассчитывает на мягкое наказание 1
15:59
Соцсети: у подъезда жилого дома в Барнауле неизвестный проломил женщине череп 10
15:29
За сутки в России выявили 5205 новых случаев коронавируса 0
14:55
Жительница Алтайского края захотела легких денег и потеряла почти полмиллиона рублей 2
14:20
В России подскочили продажи масок и антисептиков 5
13:52
Виктора Томенко хотят привлечь к ответственности за нарушение масочного режима 21
13:13
Житель Алтайского края угнал груженный продуктами автомобиль ради спиртного 1
12:39
Минэкономразвития допустило дефляцию в сентябре 12
12:07
"Не единичный случай". В Барнауле автомобиль сбил пешехода на проблемном участке 39
11:35
В Германии признали неуязвимость России перед санкциями 27
11:01
Число заразившихся COVID-19 в Алтайском крае превысило 12 тысяч человек 5
10:43
Джигурду выгнали из студии "Пусть говорят" во время обсуждения ДТП с Ефремовым 6
10:10
В Республике Алтай зафиксировали 36 новых случаев COVID-19 0
09:38
Власти Алтайского края проверили информацию о женщине, съевшей собаку из-за бедности 20
09:05
Врачи назвали специю, которая снижает риск рака и болезней сердца 2
08:44
Я скажу тебе: "Да". Подборка самых сумасшедших бород 2

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.