В универе хорошо, а дома – лучше: как получить высшее образование онлайн

В 2012 году онлайн‑образование признано в России официальной формой обучения. Это значит, что освоить "вышку" можно дома за компьютером и при этом получить государственный диплом. В дистанционном формате обучают в университете "Синергия". Представительство вуза есть и в Барнауле. О дистанционном обучении, чем оно отличается от классического и какие результаты дает – рассказала "Русскому радио" директор барнаульского представительства университета "Синергия" Ирина Сорокина.

01:04 "Университет "Синергия" – это московский финансово-промышленный университет. История его началось в 1988 году, нашему вузу уже 32 года. Все начиналось со школы бизнеса. Это был запрос времени в 1988 году – была потребность готовить кадры для новой России, новых реалий. Со временем школа бизнеса переросла в университет. От каких-то предпринимательских основ перешли уже к классическому образованию". Головной вуз "Синергии" находится в Москве.

04:04 "У нас есть и очная, и дистанционная форма. В Барнауле мы набираем и обучаем дистанционно, но очные филиалы есть по стране: ближайший к нам – в Омске. Кстати, в сентябре они все еще ведут набор. Там есть общежитие и вся студенческая жизнь".

Преимущества и недостатки онлайн-обучения

04:40 "Если говорить о дистанте, то в университете "Синергия" онлайн-обучение реализуется более 12 лет, это не вынужденная мера пандемии. У нас есть специальная обучающая платформа, которая уже проверена не одним поколением студентов. Платформа интуитивно понятная, все на русском языке, там есть и "лекции", и "зачетка". В общем, все технические спектры отработаны".

05:28 "Недостатком онлайн-обучения обычно считают отсутствие живого общения. Ты предоставлен сам себе. Но у нас в представительстве есть кураторы. К каждому студенту он прикреплен, ему можно задавать любые вопросы, он всегда поможет. Он отслеживает, сдал студент или не сдал, если не сдал, то почему. Также у нас очное общение заменяют видеоуроки и вебинары. Преподаватель рассказывает материал, и у вас есть возможность задать ему вопросы. Если вы просто слушали запись лекции и что-то не поняли, есть возможность написать преподавателю в личные сообщения". Ни один вопрос студента не остается без ответа.

06:49 "Очень часто спрашивают, как у нас проходит сдача экзаменов. Вы изучаете материал и каждый предмет сдаете также дома через интернет в виде тестирования. У вас будет ограниченное количество времени на ряд вопросов, вы отвечаете и получаете оценку. Если оценка устраивает – она переносится в зачетку, если нет – можно пересдать". Учебный материал всегда перед глазами, вы его читаете и слушаете столько, сколько нужно.

09:08 "Важно, что даже если вы не попали на вебинар, например, из-за разницы в часовых поясах, командировки или еще чего-то, то всегда есть возможность посмотреть запись. Вы можете зайти на следующий день, когда уже выспались, в хорошем настроении спокойно открыть и послушать запись. Также вы видите все вопросы, которые задавали студенты во время прямого эфира".

От Event до юриспруденции: чему можно научиться в "Синергии"

10:10 "Вообще в вузе на сегодняшний день 19 факультетов и более 30 направлений, которые можно изучить онлайн. Например, менеджмент у нас представлен более чем в 10 направлениях. Это то, что чаще всего выбирают. Если говорить о каких-то необычных специальностях, востребованных в Алтайском крае, то это спортивный менеджмент. Это человек, который организует спортивные мероприятия. Многие сотрудники и основатели барнаульских фитнес-клубов, спортивных центров получают такое образование. Также молодые люди, спортсмены, которые себя уже реализовали и хотели бы двигаться дальше в этой сфере. Эти знания помогут понять спортивную специфику: где в этом деле можно заработать, каким образом". Ирина Сорокина рассказывает о самых популярных направлениях.

13:04 "Если отойти от менеджмента, то наиболее востребованный факультет – юриспруденция. У нас введено законодательство о том, что на юриспруденции нет заочной формы. Мы единственный в Алтайском крае университет, который реализует эту программу в дистанционном формате. Это очно-заочная форма, но идет в дистанте. Человек может работать и параллельно получать профессию юриста, которая необходима в его сфере для продвижения по карьерной лестнице либо для повышения по службе". Высшее образование по юриспруденции необходимо, если ты связываешься с адвокатурой.

15:15 "Такие факультеты, как лингвистика, педагогика, психология тоже имеют место быть. Ребята поступают и учатся, потому что это востребованные специальности. Вообще, у нас учат на те специальности, которые пользуются спросом у работодателей. Наш вуз славится тем, что у нас, помимо профессоров и академиков, очень много преподавателей-практиков. Тот же гостиничный бизнес преподают люди, которые держат сети гостиниц, ресторанов. Более того, у нас с ними заключены партнерские отношения: можно там отрабатывать практику". Преподаватели вуза передают личный опыт, как работают именно они.

Будет все, что должно быть

16:42 Ирина Сорокина рассказала, как в университете проходит практика. "Здесь два варианта. Чаще всего, поступая к нам на дистант, студент параллельно идет работать и практику проходит на своей работе. Чем хорошо такое образование – оно более осознанно выбирается человеком. К нам люди приходят не потому что "по баллам прошел" или "родители сказали поступить", а потому что им это действительно нужно. Именно осознанность позволяет успешно учиться дома за компьютером. Поэтому практику, как правило, проходят на своем месте. Если же у человека нет такой возможности, мы рекомендуем ему те компании, с которыми у нас партнерские отношения и которые принимают наших студентов на практику. То есть процесс отлажен.

19:29 "Специальности аккредитованы, дипломы будут государственного образца. Вообще, любые наши дипломы ничем не отличаются от дипломов любого другого государственного вуза. Документ будет легитимен, пройдет любую проверку и его примут на любой работе". Даже обучаясь дистанционно, можно получить полноценное высшее образование.

Готовьте ЕГЭ и документы об образовании

23:30 "ЕГЭ – нужен. Так как мы классический вуз, мы должны соответствовать аккредитации. Поэтому результаты ЕГЭ нужны, если вы поступаете на бакалавриат после 11 класса. Экзамены должны быть сданы согласно специальности. Если, например, это менеджмент, то сдавать нужно математику профильную, обществознание и русский язык". Есть возможность поступить на специальность, по которой сдан ЕГЭ, а потом перевестись на тот факультет, который больше интересен.

24:03 "Помимо бакалавриата у нас есть еще и свой колледж, куда можно поступать по школьному аттестату после 9-го или 11-го класса. В случае когда нет ЕГЭ или он сдан неудачно, мы предлагаем поступить в колледж. Закончив его, вы перейдете на бакалавриат по сокращенной программе. Обучение в колледже также онлайн. Конечно, это дольше по времени, шесть с половиной лет вместо четырех с половиной. Зато часто люди, закончившие колледж, уже четко понимают, какое высшее образование они хотят".

Бюджета нет, но цена доступная

26:41 "Стоимость очного образования в Москве – примерно 110 тысяч за семестр. Но это студенческая жизнь, практика, общежитие. Также наше очное образование славится тем, что с первого семестра студент начинает работать по специальности. Если это банковское дело, например, он идет в дружественные банки и к третьему-четвертому курсу может дорасти до начальника отдела. Если это дизайнеры, то они идут в дизайнерскую студию нашего университета, где разрабатывают проекты для университета. К концу обучения у них уже есть портфолио, с которым они могут идти к работодателю, а не просто с "голым" дипломом".

28:15 Онлайн-обучение выходит дешевле. "Если говорить о дистанционном образовании, то здесь цена намного скромнее. Это 16 тысяч за семестр. Если колледж – там дешевле, если магистратура – чуть дороже. Но цена вполне доступная, если разделить на месяц, это около 2-3 тысяч". При этом вы учитесь у московских преподавателей-практиков и получаете диплом государственного образца.

29:12 "Если у человека есть ЕГЭ, никаких вступительных испытаний он не сдает. Абитуриент с дипломом колледжа или высшего образования проходит вступительные испытания также онлайн в виде теста. Людей, которые не сдали бы эти тесты, не так много. У нас нет задачи "отсеять" абитуриентов на старте, отобрать лучших из лучших, как это делает классический вуз. Потому что он ограничен помещением, временем своих преподавателей – они наберут 2-3 группы, как у них заложено, и все. У нас же на сегодняшний день по всей стране учится 90 тысяч студентов". Вуз коммерческий, бюджетных мест здесь нет, но цена – вполне доступная для региона.

Московский финансово-промышленный университет

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