"Город. Слушай!". Новый сезон аудиогида по Барнаулу. Скоро на amic.ru

Историю просто так не рассказать. Ее надо услышать, увидеть (хотя бы внутри себя) и прочувствовать. История – это миллиарды разных ниточек, событий и людей, которые создали нас с вами. И мы с вами попробуем воссоздать то, что было 100, 200, 300 лет назад. Здесь. В этом славном городе Б. Чудном, провинциальном, но таком родном и манящем. Встречайте. Новый сезон аудиогида по Барнаулу "Город. Слушай!".

Скоро на amic.ru и сайте izi.travel. Мы оживляем историю нашего города. Слушай ее...