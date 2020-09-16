Снова "Город. Слушай!". Второй сезон аудиогида по Барнаулу

Друзья, это снова мы и наш аудиогид "Город. Слушай!". Знаем-знаем, вы его очень ждали. Словно герои фильма "Назад в будущее" мы еще раз попробовали вернуться на машине времени в прошлое. И тонкой паутинкой "оживить" историю потрясающего (во всех смыслах) Барнаула, которому вот-вот стукнет 290 лет.

И я, Слава Кондаков, снова обратился к лучшим историкам-краеведам, прочитал с десяток познавательных книг, а крутые ребята из продакшн-студии FM-Production сделали прекрасную озвучку и классный саунд-дизайн.

В этом году работать над аудиопутешествиями мне помогала потрясающая Маша Власова (кто не знает: это она делает соцсети и "Телеграм" amic.ru такими крутыми и интересными). В старых конспектах, сохранившихся со времени учебы в университете, она нашла малоизвестные факты о визите Федора Достоевского в Барнаул и сведения о репрессированных на Алтае японцах. Получились два, как мне кажется, очень ярких эпизода.

Да, и в этот раз все истории, которые вы услышите, реальны. Только менее известны и не так популярны, как легенда о "Голубой даме". За советы, подсказки и помощь в написании сценариев – бесконечная благодарность кандидату исторических наук Данилу Дегтяреву. Главному редактору – Елене Пацар – спасибо за наставничество и вообще за то, что придумала этот проект и доверила делать его именно мне. И ребятам из продакшн-студии FM-Production – они вновь провели колоссальную работу по озвучке и сделали потрясающий саунд-дизайн (лично мне кажется, вышло гораздо сильнее и профессиональнее, чем год назад).

Конечно, мы понимаем, что иногда (в кино, литературе) продолжения получаются не такими удачными, как фильм первый или книга первая (Гоголь так вообще сжег второй том "Мертвых душ"). Но мы очень надеемся, что второй сезон аудиогида "Город. Слушай!" понравится вам не меньше, чем первый.

Чтобы послушать историю, кликайте на объект на картинке. Также все эпизоды можно скачать с любого устройства. Каждый день на сайте amic.ru будут появляться новые аудиоспектакли – ожившая история Барнаула.

Полная версия проекта будет доступна на сайте izi.travel – площадке, объединяющей создателей мультимедийных гидов со всего мира и миллионы путешественников, – сразу после последнего эпизода второго сезона.