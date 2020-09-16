"Город. Слушай!". История №12. Первые барнаульцы

Скачать эпизод 12 "Первые барнаульцы"

Три столетия назад там, где тихая лесная речка Барнаулка впадает в широкую Обь, крестьяне основали деревеньку – Усть-Барнаульскую. Полтора века местные жители работали на медеплавильном заводе: лес рубили, уголь выжигали да руду возили. А чтобы не перевелись на заводе рабочие-крепостные, деревенских девушек насильно замуж отдавали за мастеровых. Есть браки – есть дети. Вот она – молодая рабочая сила. Выручил сибирских барышень не кто-нибудь, а сам Иван Ползунов, который приехал в Барнаул строить первую в мире паровую машину.

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