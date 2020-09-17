"Город. Слушай!". История №13. Сереброплавильный завод

Скачать эпизод 13 "Сереброплавильный завод"

У подножья Нагорного парка, на берегах неторопливой Барнаулки, в густых зарослях погибает сереброплавильный завод. Или "Спичка". Так любят называть его жители города. Сотни лет назад из алтайского металла здесь делали посуду и чеканили монеты – "барнаулки". Ими платили жалованье всем российским офицерам и солдатам. О заводе в Барнауле знала вся империя… Посмотреть на фабрику приехал даже известный путешественник – Александр Гумбольдт.

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