"Город. Слушай!". История №14. Здание ГУ МВД по Алтайскому краю

Гражданская полиция на Алтае появилась только в начале XVIII века. Первые городовые собирали налоги с купцов, разнимали пьяные уличные драки, а еще тушили пожары и боролись с эпидемиями. А после переворота 1917 года на Алтае вместо полиции создали народную милицию. Голодные, недовольные революцией жители Барнаула объединялись в банды. Преступники грабили квартиры и совершали налеты на магазины. На милиционеров началась охота. За два года от пуль бандитов погибло более 50 сотрудников уголовного розыска.

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