"Город. Слушай!". История №15. Алтайский госуниверситет

Скачать эпизод 15 "Алтайский госуниверситет"

Своим появлением Алтайский государственный университет обязан засухе. 1972 год в СССР из-за жары выдался неурожайным. А вот на Алтае, наоборот, намолотили рекордное количество зерна. Леонид Брежнев специально прилетел в край поблагодарить алтайских крестьян. Во время ужина с руководством региона Леонид Ильич предложил выпить по 50 грамм за Алтайский край. Тогда глава крайкома партии Александр Георгиев вытащил из стола толстую папку и обратился к Брежневу с просьбой построить в Барнауле новый университет.

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