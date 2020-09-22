"Город. Слушай!". История №16. Церковь Дмитрия Ростовского

Скачать эпизод 16 "Церковь Дмитрия Ростовского"

На площади Спартака приютилась старейшая церковь Барнаула – святого Дмитрия Ростовского. Белый каменный храм с зеленым пухлым куполом построили в 1831 году и назвали в честь известного богослова и проповедника. На протяжении 90 лет Димитриевская церковь была одним из главных храмов города. Но пришедшие к власти большевики в здании бывшей церкви открыли первый в городе кинотеатр "Совкино-1". В зале на 300 человек показывали агитационные фильмы о трудящихся, Октябрьской революции и жизни вождя Владимира Ленина.

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