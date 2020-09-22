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Тепло без лишних затрат. Чем уникальны банные печи от алтайского производителя

, ИА "Амител"
Печи "Кастрама" от компании "Технологии металлообработки" запатентованы как изобретение

Печь – это сердце бани. Чтобы парная дольше держала тепло, а топка была быстрой и удобной, нужно выбирать современное оборудование. Например, уникальные печи от компании "Технологии металлообработки". Руководитель предприятия Алексей Романенко в программе "Тема дня" на радио "Эхо Москвы" рассказал, как появились банные печи "Кастрама", а также о производстве мангалов, гриль-барбекю и техники для сельского хозяйства. 

00:43 "Мы занимаемся обработкой листового металла – лазерной резкой, гибкой, сваркой, полимерным окрашиванием. В 2014 году был куплен лазерный станок немецкой фирмы Trunf. Дальше компания начала развиваться, зарабатывать, и было принято решение приобрести еще один лазерный станок, листогибочный. А в 2017 году собственник компании принял решение внедрить в производство собственную продукцию – банные печи. И еще одно направление – это гриль-барбекю: мангалы и гриль под торговой маркой "Чадыр". Компания работает с 2014 года и развивается в нескольких направлениях. 

04:21 "У нас в клиентах как крупные промышленные предприятия, так и мелкие частные. Из крупных алтайских производителей сельхозтехники – Veles, известнейшая фирма, которая успешно экспортирует продукцию за границу. Компания "СиСорт" обращается иногда, "Руф-2", "АлтайКузов"...

08:15  "Печи у нас продаются под торговой маркой "Кастрама". Название такое, потому что у собственника компании был дядя – Федор Кастрамин. В честь него названы печи. Они уникальны системой двухуровневого газохода. Еще у нас есть печи-трансформеры. Они идут как с карманами для камней, так и для конвекционных карманов. Вы можете их переставлять". За счет того, что печи – трансформеры, их удобнее монтировать.

09:22  За первое полугодие 2020 продано около 400 печей. О них положительные отзывы, люди советуют. У нас дизайнеры работают, печи получаются современные, красивые, не "гаражного" исполнения – сразу видно, что вещь дорогая". Линейка печей большая, цены – от 7 до 50 тысяч рублей.

14:05 С 2018 года компания входит в Алтайский кластер аграрного машиностроения. "Новости нам скидывают еженедельно, держат в курсе всех изменений. В кластер входит примерно 20-30 предприятий, ряд из них являются нашими клиентами. Очень интересная программа "Центр кластерного развития", в прошлом году они возместили часть затрат на участие в выставках. В этом году часть затрат возместили на создание сайта, видеоролики помогают снимать". 

16:29 Компания производит оборудование для сельского хозяйства. "За год мы произвели 12 моделей почвообрабатывающей техники. На сегодняшний день у нас две дисковых бороны с шириной захвата 2,6 и 4 метра и зубовые бороны с шириной захвата 10, 12, 14, 16 и 18 метров под торговой маркой Linta. А сначала компания произвела плуг под торговой маркой "Алтын", трехкорпусный".

18:29 "После того как модель производят, мы едем на испытания в Поспелиху, там же обязательно сертифицируем технику. А дальше уже продаем. Продаж пока не так много, как хотелось бы, только начинаем. Но, например, барнаульская компания "Мустанг Сибирь" в нас поверили: мы заключили с ними дилерский договор, наши бороны можно увидеть у них на площадке". Алексей Романенко тщательно следит за качеством выпускаемой техники.

21:01 Компания также производит оборудование для барбекю. "Это мангалы разборные и стационарные, качественные. И гриль "Чадыр" – круглый, шестигранный. Их также можно увидеть на сайте. За границу пока не поставляли, но по России точно есть. В Новосибирской области компания берет постоянно, в Алтайском крае много клиентов, также в Горном Алтае на базах".

Центр "Мой бизнес"
Адрес: г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19
Тел.: 8 800 222 8322
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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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